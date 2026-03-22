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3022萬美元資產瞬間蒸發 黃立成超淡定 網傻眼：心臟多大顆？

記者陳穎／即時報導
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黃立成驚傳加密貨幣再虧錢。(取材自黃立成臉書)
黃立成驚傳加密貨幣再虧錢。(取材自黃立成臉書)

美籍台裔男星「麻吉大哥」黃立成，昔日以嘻哈團體L.A. Boyz走紅，近年轉戰投資市場，活躍於電影、直播與加密貨幣領域，並以高風險、高槓桿操作聞名。不料近日幣圈劇烈震盪，讓他帳面瞬間蒸發3022萬美元，引爆網路熱議。

22日清晨，加密貨幣市場突發急殺，以太幣一度跌破2070美元大關，比特幣也同步重挫至約6.9萬美元，市場瀰漫恐慌氣氛。鏈上數據機構Lookonchain指出，黃立成持有約5250枚以太幣的多單部位，在劇烈波動中遭強制平倉，短時間內損失高達3022萬美元，帳戶資金幾乎腰斬，僅剩約15.8萬美元。

這並非他近期首次重挫。面對接連虧損，黃立成態度依舊淡定，甚至以一句「Was fun while it lasted（過程很有趣）」輕描淡寫帶過，與一般投資人截然不同的反應，也讓外界看傻眼。

消息曝光後，網友湧入討論區留言狂刷：「這樣還能這麼冷靜？」、「根本是行走的提款機」、「他是不是有無限資金？」、「這種跌法心臟要多大顆？」甚至有人半開玩笑表示「不如直接把錢給我比較快」。

以太幣 比特幣 加密貨幣

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