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TWICE在台巡演最後一夜 4萬粉絲高喊 周子瑜感動落淚

記者李姿瑩╱綜合報導
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TWICE在台北大巨蛋寫下難忘里程碑。（圖／Live Nation Taiwan提供）
TWICE在台北大巨蛋寫下難忘里程碑。（圖／Live Nation Taiwan提供）

南韓女團TWICE日前一連3天在台北大巨蛋開唱，她們最後一場演出，台灣成員周子瑜特地換了新造型，以浪漫波浪捲髮取代先前的長直髮，一出場就令觀眾眼睛為之一亮。而粉絲也準備了影片應援，子瑜代表致謝，4萬粉絲高喊她的名字，子瑜忍不住掩面痛哭，感謝粉絲替她實現來台開唱的心願。

最後一天演出，成員們紛紛跟子瑜學了台語，娜璉先說：「我甲你講，我金水。(我跟你講，我真美)」彩瑛好奇是什麼意思，得知是「我很漂亮」後，忍不住吐槽怎麼會學這句？子瑜無奈解釋：「是粉絲想聽姐姐講的。」結果彩瑛也有樣學樣，Sana、Mina也全都跟著學講：「我甲你講，我金水。」

令人意外的是，中場唱完「MOONLIGHT SUNRISE」時，成員們發現子瑜竟然哭了，紛紛上前關心。子瑜搖手示意自己沒事，定延趕緊逗子瑜說：「是因為我又帥又美，子瑜才哭的。」

因捨不得子瑜掉淚，TWICE成員們開始輪流說笑，娜璉說自己台語發音太標準了，子瑜肯定是感動到哭，結果反被其他成員吐槽「一定是娜璉台語說得不好，子瑜才哭的」。

子瑜解釋，唱到「MOONLIGHT SUNRISE」時，莫名情緒突然上來，一時間說不清楚複雜的心情，成員們一致強調，子瑜現在非常幸福，這麼多人愛著她，相信她是落下幸福的眼淚。

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