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小S重返「小姐不熙娣」 製作人B2揭復出之路一度哽咽

記者林怡秀╱綜合報導
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蔡康永（左起）、小S和B2自「康熙來了」開始建立深厚情誼。（取材自Instagram）
蔡康永（左起）、小S和B2自「康熙來了」開始建立深厚情誼。（取材自Instagram）

小S（徐熙娣）去年2月痛失親姊大S（徐熙媛）後，向「小姐不熙娣」告假半年療傷，事隔1年多，她日前終於復工進棚錄影。製作人B2（陳彥銘）回想起大S猝逝當天，他人正在機場，接到小S電話通知，他瞬間腦袋當機，「大概有2萬個念頭閃過」，他一度哽咽停住好幾秒，「當時的情況，我一輩子都會記得」。

為了讓小S順利復出，B2一步步用心鋪墊，先在社群曬出小S的進棚合成照，預告她即將回歸，接下來出奇不意辦快閃簽名會，「我們定位那是她的復健之路，希望拍攝節目時讓她自在一點，用開心好玩的方式去做，讓她自己跟群眾互動，那天時間也不多，每個點待個10分鐘，拍一拍總共1.5小時就結束」。

B2表示，簽名會事先完全零宣傳，小S一度擔心「要是真的都沒人怎麼辦」，「我跟她說，那就沒有人啊，那不是妳的問題，我們就來測試，就算沒人，我們這幾個人聊聊天嘛。」一開始場面空蕩蕩，小S忍不住跟著緊張，「我心裡也抖了一下，還好後來有人經過、開始排隊，我希望她愈來愈有信心、一關一關來，等她準備得差不多，再正式錄影」。

小S和B2從「康熙來了」就開始合作，她對B2完全信任，去年2月小S面臨前所未有的打擊，身為小S的好友兼工作夥伴，B2內心的煎熬痛苦不難想像：他忍淚回想「當時我正準備登機，我接到她電話，在機場愣了很久，那10分鐘裡，大概有2萬個念頭閃過。」但很快他恢復理智：「在登機前的半小時，做了超級多事情，這是我身為製作人要完成的任務，同步把訊息告訴該知道的長官、同事，幫她做好公關處理，我知道她沒時間做這些事。」

事發後，他馬上決定請吳姍儒代班節目，有想過若小S不回來主持嗎？「有，但這不需要討論，若最後她想要永遠休息，那這節目就結束，這節目名字本來就是屬於她。」B2認為，每個人都有自己要解決的課題，「我們能做的就是陪伴，我們都在這裡，想回來就說一聲，那我們就開始，這才是最好的支持。」

徐熙媛

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