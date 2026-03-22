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經歷前男友家暴 女星恐慌發作、頭皮發麻痛苦全說了

記者陳慧貞／即時報導
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吳婉君（左）遭趙駿亞家暴判決出爐。(摘自臉書)
吳婉君（左）遭趙駿亞家暴判決出爐。(摘自臉書)

台灣藝人吳婉君去年遭前男友趙駿亞施暴提告，歷經約1年審理後，法院近日作出判決，得知消息後，吳婉君22日）凌晨發文吐露心聲，表示自己既沒生氣、也沒哭，只是收到訊息的當下十分傻眼，「那種突如其來被亂爆料的恐感又席捲而來，然後我開始恐慌，心跳加速、頭皮發麻，腦中一片空白…」。

回顧事件，吳婉君去年3月於中和某停車場和趙駿亞發生口角、在車上遭暴力對待，事後逃出前往中和分局報案，最終提告家暴、申請保護令，並提出民事求償，包括工作損失及精神賠償共計100萬元(台幣下同約3.1萬美元)，近日判決出爐，趙駿亞遭判刑2月、且得賠償51萬750元(約1.6萬美元)，可上訴。

事件時隔一年再度被提起，吳婉君坦言仍出現強烈的不安感，開始思考：「儘管未經我同意，但至少沒捏造不實故事，就算不夠尊重我，但至少是部分真相，即使沒保護被害人，但我要好好保護自己，我正視自己的感受，選擇表達而不是忍受。當我把自己好好接住，我便不再恐慌。」並平靜地寫下這篇聲明，「那不是一個情緒宣洩，而是在表明立場，還有感受。」另外，吳婉君也感謝這陣子收穫到的滿滿能量，這讓她也開始懂得轉念，好讓每一件事都有好的一面。

家暴

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