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台灣美女網紅驚傳過世 罹癌積極樂觀「不向病魔低頭」得年29歲

記者陳穎／即時報導
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網紅王韡蒨不幸過世，得年29歲。（取材自王韡蒨 IG）
網紅王韡蒨不幸過世，得年29歲。（取材自王韡蒨 IG）

29歲台灣網紅王韡蒨曾罹患淋巴癌，過去將抗癌歷程持續記錄在社群平台上，憑藉樂觀堅強的態度面對病魔，感動無數網友，更被封為「最美抗癌女神」。然而近日，她所創立的公司突發聲明，證實她已不幸辭世，並同步宣布公司將停止營運，突如其來的消息震驚外界，也讓一路陪伴她的粉絲深感不捨。

在與病魔對抗的過程中，王韡蒨始終不曾放棄分享生活點滴，即使歷經化療導致掉髮，仍大方以光頭造型入鏡，與男友及好友互動，展現自信與從容，持續傳遞正向力量，鼓舞不少病友。除了積極抗癌，她也創立公司投入美容事業，努力經營人生，展現出不向命運低頭的韌性，深受粉絲喜愛與支持。

噩耗傳出後，大批網友湧入留言區悼念，「永遠的天使」、「謝謝你帶來的勇氣」、「我們會一直記得你」等字句湧現，滿滿不捨令人動容。回顧她的社群帳號，最後一則貼文停留在2025年12月31日，她當時寫下「明年見」與過去道別，未料新的一年才剛開始不久，便傳來令人心碎的消息，也讓許多關注她抗癌歷程的網友倍感惋惜與不捨。

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