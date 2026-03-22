謝金燕「大港」開唱合體豬哥亮 網讚：活久見

謝金燕暌違15年回歸「大港開唱」。（圖／出日音樂提供）

邁入第20年的高雄「2026大港開唱」近日吸引上萬樂迷齊聚，「姐姐」謝金燕頂著初代大港女神光環回歸舞台，從演出前預告的「活久見」，更直接滿足脆友敲碗「豬大哥沒有死」的「跨時空合作」，重現「豬哥亮歌廳秀」。謝金燕笑說：「大家的聲音，姐姐看到了，昨天決定安排起來，這神組合酷炸！」

暌違15年重登大港開唱，她也在歌單祭出巧思，從「月彎彎RIMIX EDM版」、「女神龍組曲」、「練舞功」再到「一級棒」等金曲連發。謝金燕說：「把錯過的、20年來的紅歌一次全炸！台式電音舞曲必須經典重現。」她對歌迷喊話：「不要問我幾歲？青春就要齊鳴齊放，現場有很多未滿20歲的大港迷！來吧！叫我姐姐。」

「金鐘視帝」陳亞蘭也首度登上「大港開唱」，意外攜手「血肉果汁機」跨界合作，陳亞蘭表示，過去較少接觸此類型的音樂合作，會想跨出舒適圈，也是希望接觸不同族群，拓展表演的可能性。

陳亞蘭說，「血肉果汁機」的音樂充滿生命力，和我的個性有某種程度契合，也讓我更有信心接受這次挑戰。」她也直言，大港開唱作為台灣具指標性的音樂祭之一，「人生能站上這樣的舞台，是很難得的經驗」。 陳亞蘭首度登上大港開唱。（圖／出日音樂提供）

身為在地指標樂團的滅火器，無預警宣布將於今年7月18日首登台北小巨蛋開唱，樂迷驚喜沸騰。主唱楊大正難掩喜悅說：「早在2020年就開始申請小巨蛋場地，對我們來說，小巨蛋是一個很經典、卻從未挑戰過的場館，總覺得如果沒有站上去，心裡會有點缺憾。」

另一組跨界演出是去年「金曲歌后」李竺芯與變裝皇后妮妃雅，兩人上演「痟查某」世紀對決，不只拚造型也軋舞台魅力。當「足芳足芳」旋律響起，全場齊聲合唱，妮妃雅則以征戰海外的知名造型「蕉佛」驚艷登場，彷彿重現「魯保羅變裝秀」，笑點滿滿。