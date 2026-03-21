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導演柯一正被控跳引擎蓋、砸車 深夜還原事件：疑遭設局

娛樂新聞組╱綜合報導
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知名導演柯一正去年因不滿車庫門口被擋，朝停放車輛踩踏、砸拒馬，他近日親上火線還原事件經過。（本報系資料照片）
知名導演柯一正去年因不滿車庫門口被擋，朝停放車輛踩踏、砸拒馬，他近日親上火線還原事件經過。（本報系資料照片）

知名導演、紙風車文教基金會創辦人柯一正，日前因不滿住家車庫出入口長期遭違停車輛阻擋，情緒激動下持「禁止停車」拒馬敲擊車輛側門，甚至踩踏引擎蓋，遭警方依毀損罪移送，台北地檢署偵結後提起公訴。對此，他近日透過臉書發文，親自還原事件始末，並強調整起事件疑似遭對方「設局」。

據「噓！星聞」報導，柯一正表示，自家50公尺外即有大型公有停車場，但該輛車卻時常停在他車庫門口，甚至因車身過長，直接阻擋主要出入口，只留下狹小空間供人側身通過。他指出，對方雖留有聯絡電話，但字體極小難以辨識，導致無法即時通知移車。

他坦言，過去若非急需用車，多半選擇搭乘大眾運輸工具，但事發當晚因臨時需外出取物，卻發現車庫再度被堵死。嘗試撥打電話無人接聽，甚至搖晃車輛也未觸發警報，最終情緒累積下，才以拒馬推撞車門表達不滿。

柯一正強調，警方偵辦時他已全數承認行為，並表達願意負起賠償責任。進入司法程序後，法官詢問是否願意調解，雙方皆同意，案件因此進入調解階段。

然而，他指出調解當天對方遲到長達40分鐘，期間多次來電表示塞車，希望他能等待。他基於解決問題的立場選擇留下，但最終對方提出11萬元(台幣，約3434美元)賠償金額，且未提供任何修車報價單，並堅持「一毛都不能少」，雙方最終無法達成共識，調解破局。

對於整個調解過程，柯一正提出質疑，認為對方當日所稱「塞車」並不合理。他指出自己同樣搭乘計程車前往，路況順暢，認為對方是在確認他不會離開後才現身。

他進一步質疑，對方既然不願調解，為何仍同意進入程序，懷疑此舉是刻意製造他拒絕調解的印象，直言「浪費大家的時間與心力」。

儘管強調過程疑點重重，柯一正仍坦言砸車行為並不正確，也願意承擔相關責任。不過他也直言，對於長期不尊重他人時間與空間的違停行為，社會應有更有效的處理方式。

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