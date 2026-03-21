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「陽光女子合唱團」暴紅 曾愷玹獲封國民媽媽 重返演藝圈

記者廖福生╱綜合報導
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曾愷玹露出俏皮的表情。（記者林士傑／攝影）
曾愷玹露出俏皮的表情。（記者林士傑／攝影）

電影「陽光女子合唱團」創下台片票房新紀錄，婚後淡出演藝圈的曾愷玹也在片中特別演出。她出席鹼性離子水活動，透露12歲女兒看「陽光女子合唱團」哭到電影結束滿臉淚水。

41歲曾愷玹透露，一開始導演林孝謙找上她演出「陽光女子合唱團」時，真誠的對她說：「我覺得這個角色除了妳，我腦中沒有其他人選。」但曾愷玹指出，她在看完劇本後就深深被感動，最後才決定加入演出。

而在「陽光女子合唱團」暴紅後，曾愷玹討論度也瞬間飆升，更有年輕粉絲在Threads上詢問「曾愷玹是誰」，她笑說：「很開心能讓一些認識我的朋友又想起我，也多了很多年輕粉絲。」

曾愷玹在片中飾演陳意涵女兒的養母，也因角色被冠上「國民媽媽」的稱號，她笑說，女兒還會因此吃片中女兒的醋：「我會看社群上的一些回應，然後女兒就會沒好氣的說：『又在看妳女兒了唷。』」

在「陽光女子合唱團」寫下票房奇蹟後，曾愷玹坦言，其實一直以來都有慢慢打算重拾演戲工作：「女兒有說我這次演太少，還有老公這次每天都在緊盯票房，好像他有投資一樣。」

曾愷玹指出，當初婚後淡出螢光幕，其實就是為了照顧和陪伴女兒成長。但如今女兒慢慢大了，也覺得可以將重心慢慢回到工作：「老公一直都覺得我不用花這麼多時間在家裡，應該要去做我喜歡的事情。」

至於女兒有許願能夠看到她和誰合作？曾愷玹笑說：「她的願望都是不可能的，她很喜歡BLACKPINK的Jisoo，這根本不可能，現在這個年紀的小孩都是瘋K-pop。」曾愷玹更爆料女兒現在常和她分享心事，連喜歡哪個男生都會告訴她：「她會跟我分享，然後我會給她意見，但我不擔心她暗戀，因為她比我主動多了。」

而曾愷玹雖淡出螢光幕多年，但狀態仍保養的相當完美，完全不見歲月痕跡，她笑說平常會規律運動，同時保持心情愉悅，「每天心情很不好的話你也不可能漂亮」。同時她也表示平常會喝超過2000cc的水。

曾愷玹當初婚後淡出螢光幕，其實就是為了照顧和陪伴女兒成長。（記者林士傑／攝影）
曾愷玹當初婚後淡出螢光幕，其實就是為了照顧和陪伴女兒成長。（記者林士傑／攝影）

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