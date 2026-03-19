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75歲名導虞戡平罹癌動11次手術 老友佩服平靜豁達

記者陳穎／綜合報導
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導演虞戡平罹患攝護腺癌。(圖／國家影視聽中心提供)
導演虞戡平罹患攝護腺癌。(圖／國家影視聽中心提供)

75歲台灣資深導演虞戡平曾執導「孽子」電影版，並以1983年作品「搭錯車」奠定影壇地位，該片更讓已故藝人孫越拿下第20屆金馬獎最佳男主角。近日他的健康狀況曝光，引發外界關注。

資深製作人張光斗日前探訪虞戡平後，在社群發文透露，對方因攝護腺癌與膽結石問題，竟歷經多達11次手術，身體狀況令人憂心。他直言：「實在無法置信。」更提到虞戡平在過程中曾遭遇特殊醫療處境，還需長期面對手術帶來的後遺症。

儘管歷經多次開刀與身體折磨，虞戡平面對病情卻展現出難得的平靜與豁達。張光斗感嘆，若換作自己恐怕難以承受，但虞戡平卻能雲淡風輕地談起這段經歷，心境令人敬佩。

事實上，虞戡平去年才榮獲第24屆國家文藝獎，在影視與文化領域的貢獻備受肯定。近年他也將生活重心轉往東部山區，與當地原住民族建立深厚情誼，並持續投入文化紀錄工作，開創人生另一階段的價值。

張光斗也形容，虞戡平在歷經人生重大考驗後，似乎已放下過往情緒，「拔除了嗔心與恨心」，轉而以更開闊的心境面對人生，持續在文化領域耕耘，展現堅韌生命力。

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