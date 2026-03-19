周杰倫隔3年8個月發片 新專輯「太陽之子」張學友取名

周杰倫相隔三年八個月發片，相當受到各界矚目。(圖／杰威爾音樂提供)

台灣天王周杰倫 相隔三年八個月發片，以12首全新創作歌曲及特別收錄給歌迷的禮物「聖誕星」，共計13首歌曲集結成最新專輯「太陽之子」，首波同名主打「太陽之子」MV長達6分58秒，而這次的專輯名稱竟來自另一位天王張學友親自取名。

「太陽之子」是歌神張學友對周杰倫的暱稱與認證，2023年5月周杰倫在香港舉行「嘉年華」演唱會期間遇到幾天大雨，但幾乎在開演前雨就停了。張學友特地送上印有「太陽之子」的芒果與手寫卡片，幽默認證周杰倫的幸運如同「太陽之子」。周杰倫感動地表示自己「心裡出太陽了」，並打趣說「太陽之子」這個稱號他拿走。

周杰倫推出新專輯「太陽之子」實體專輯封面。(圖／杰威爾音樂提供)

「太陽之子」遂成為周杰倫最新專輯的名稱，他也喊話：「正能量繼續炸開！」在專輯推出之前，從18日至23日每天都有不同內容的預告曝光，首支預告裡，粉絲已可以感受到濃烈的藝術氣息，他新專輯裡的每一首歌，宛如畫框中一幅幅不同風格的畫作，他以嶄新的聲線，描繪出心中最燦爛多變的陽光。

專輯封面的場景是在巴黎的一座教堂Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc拍攝，它同時也是MV場景之一，這座教堂目前是一個空的場地，可以租借用來辦展覽、攝影之用，MV工作團隊考究了19世紀的陳設美術，將它打造成符合腳本的氛圍，加上是在夜間拍攝，所以出動九台大吊車在外面打燈，只為了打亮教堂的玻璃，呈現出懸疑暗黑的氛圍。

「太陽之子」將於3月25日全球數位發行。

周杰倫推出新專輯「太陽之子」。(圖／杰威爾音樂提供)

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