我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普罵完盟友不派艦…高市成首位會晤者 日媒：壓力很大

戰火收場靠「TACO」？專家示警：最糟重演2022能源危機

收工後街頭痛哭 小S情緒潰堤：突然非常想念我姊

記者林怡秀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小S(左)搭檔派翠克(右)，復工錄「小姐不熙娣」。(取材自臉書)
小S(左)搭檔派翠克(右)，復工錄「小姐不熙娣」。(取材自臉書)

台灣藝人小S歷經大S猝逝一年多後，近期開始復工，還在信義區舉行快閃簽名會，看似已逐漸走出喪姊的悲痛；不料工作結束後，酒後卻又崩潰大哭，且沒有回家，而改到好友黑人陳建州范瑋琪的家。對此，小S透過經紀人回應稱，「突然非常想念我姊」。

綜合媒體報導，小S日前為「小姐不熙娣」錄外景，直到晚間7、8點才結束，錄外景時精神狀態看起來不錯。但工作結束後，小S看起來已喝醉，在兩位助理的攙扶下搭上計程車離開。車子開到小S家，只停留了幾分鐘就駛離，改往陳建州及范瑋琪家。報導指出，小S就這樣哭著進到陳建州及范瑋琪家，隨後助理都離開，小S則一直到隔日凌晨都未離開。

對於被拍到街頭落淚一事，小S也透過經紀人親自解釋大哭原因：「那天錄最後一集的時候，是很多演藝圈的好友給我一個驚喜，我不知道他們會來。所以當我開門進去的時候，我就已經感動的落淚了。錄完之後就跟那些演藝圈的朋友們喝酒聊天，然後突然就非常想念我姊，所以就情緒潰堤了。」

消息曝光後，不少圈內好友紛紛表達關心，其中女星艾利絲也在社群平台發聲，表示自己非常能理解那種「思念突然湧上」的崩潰感，並分享自己當年奶奶過世後，整整三年都走不出來。」

艾利絲日前在社群平台發文。她提到自己在奶奶過世後的前三年始終走不出悲傷，「常常一個思緒、一個場景、或是一句話，就能輕易把我帶回到失去她的那一天、那一場離別。」她的發文也引發網友共鳴，不少人留言為小S打氣，希望她能慢慢走出傷痛。

世報50周年

世報陪您半世紀

小S 陳建州 范瑋琪

上一則

橫刀奪愛？ 姚晨才爆離婚 疑假戲真愛上小11歲搭檔

下一則

娘娘實力唱跳…孫儷19歲視頻刷屏 亮片、破褲超自信

延伸閱讀

浙8旬翁持續105天跨海探病 淚別老伴：再無快樂兩個字

浙8旬翁持續105天跨海探病 淚別老伴：再無快樂兩個字
同事離職4年 發信息要求返還200元禮金 當事人：太奇葩

同事離職4年 發信息要求返還200元禮金 當事人：太奇葩
小S淚謝賈永婕：逼看急診、拉我走出喪姊傷痛

小S淚謝賈永婕：逼看急診、拉我走出喪姊傷痛
小S老公許雅鈞被爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

小S老公許雅鈞被爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

熱門新聞

安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成中國「爺圈天花板」

2026-03-14 23:35
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
周冬雨看似仙氣的禮服，卻被不少網友調侃「像一條蟒蛇」。(取材自微博)

小孩偷穿媽媽衣服？周冬雨巴黎時裝周造型翻車 連走路姿勢也被調侃…

2026-03-12 22:33

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗