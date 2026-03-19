收工後街頭痛哭 小S情緒潰堤：突然非常想念我姊

小S(左)搭檔派翠克(右)，復工錄「小姐不熙娣」。(取材自臉書)

台灣藝人小S 歷經大S猝逝一年多後，近期開始復工，還在信義區舉行快閃簽名會，看似已逐漸走出喪姊的悲痛；不料工作結束後，酒後卻又崩潰大哭，且沒有回家，而改到好友黑人陳建州 及范瑋琪 的家。對此，小S透過經紀人回應稱，「突然非常想念我姊」。

綜合媒體報導，小S日前為「小姐不熙娣」錄外景，直到晚間7、8點才結束，錄外景時精神狀態看起來不錯。但工作結束後，小S看起來已喝醉，在兩位助理的攙扶下搭上計程車離開。車子開到小S家，只停留了幾分鐘就駛離，改往陳建州及范瑋琪家。報導指出，小S就這樣哭著進到陳建州及范瑋琪家，隨後助理都離開，小S則一直到隔日凌晨都未離開。

對於被拍到街頭落淚一事，小S也透過經紀人親自解釋大哭原因：「那天錄最後一集的時候，是很多演藝圈的好友給我一個驚喜，我不知道他們會來。所以當我開門進去的時候，我就已經感動的落淚了。錄完之後就跟那些演藝圈的朋友們喝酒聊天，然後突然就非常想念我姊，所以就情緒潰堤了。」

消息曝光後，不少圈內好友紛紛表達關心，其中女星艾利絲也在社群平台發聲，表示自己非常能理解那種「思念突然湧上」的崩潰感，並分享自己當年奶奶過世後，整整三年都走不出來。」

艾利絲日前在社群平台發文。她提到自己在奶奶過世後的前三年始終走不出悲傷，「常常一個思緒、一個場景、或是一句話，就能輕易把我帶回到失去她的那一天、那一場離別。」她的發文也引發網友共鳴，不少人留言為小S打氣，希望她能慢慢走出傷痛。

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