從欠債憂鬱到自信創業 林佳儀要靠養生領域走出一片天

林佳儀現在健康狀況不錯。（記者林士傑／攝影）

當年以歌曲「一個人的我依然會微笑」闖出名聲的台灣歌手林佳儀，她的人生像日劇「無家可歸的小孩」那樣充滿戲劇性，經歷暴紅、遭唱片公司解約、身體出狀況、弟弟意外成植物人，人生下半場離婚、二度創業，談起現況，她淡淡說：「人生就是這樣，總有一天會過的。」

林佳儀從小就是重度過敏體質，健康問題幾乎伴隨整個演藝生涯，最嚴重時，她一天要吞52顆西藥，當年發片節奏緊湊，一年要推出兩張專輯，還要跑遍亞洲宣傳，工作壓力極大。她錄音時身體常撐不住，母親甚至會準備一鍋粥放在錄音室，「我錄一錄就沒力氣，錄8小時要進食2次」。

有一次她腸胃炎後仍硬著頭皮進錄音室工作，體力透支幾乎虛脫，「情緒一激動就開始痙攣、吸不到氣」，她坦言那時年紀輕，不敢拒絕工作。後來唱片公司策略轉變，一度陷入憂鬱，「他們說要做新方向，要做蔡依林 ，我就被解約了」。

她之後去英國學習流行時尚，逐漸淡出演藝圈，回國後一步步成立服飾品牌，但前夫陳建亨投資不善，2人負債5000萬（台幣，約160萬美元），婚姻也因此破裂，她的人生陷入谷底，「那是我身體最差的時候，42歲月經就沒來了」。

儘管離開歌壇已久，但她還是有一群死忠粉絲會定期舉辦活動，遺憾的是，她的成名曲「一個人的我依然會微笑」版權不知流落何方，林佳儀無奈說：「我當年的唱片公司波麗佳音退出台灣了，歌曲版權不知所終，我也找過中華音樂人交流協會，都不知道我的歌曲版權在哪裡。」她問過海外和台灣公司都沒下文，苦笑呼籲：「可不可以有人幫我問一下版權在哪裡？」

林佳儀的弟弟多年前在工作時，因吸入過多乾冰而成為植物人。提到弟弟近況，她不願多談，僅說：「因為爸媽照顧得很辛苦。」近年她將重心轉往養生領域發展，透露去年完成中藥相關從業人員培訓，目前正積極參與保健食品研發，準備推出自己的養生品牌，她說這次創業的心態已不同：「以前在事業上算成功，但財務我沒有掌控，才會失敗。」現在她更重視身體與生活平衡，也持續透過運動與飲食調整體態。