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影／林依晨驚爆腦部開刀 踏進鬼門關「滿嘴都是血」驚喊：離死亡好近

記者陳穎／即時報導
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林依晨罕見分享自己的健康狀況。（記者林士傑／攝影）
林依晨罕見分享自己的健康狀況。（記者林士傑／攝影）

出道超過20年的林依晨，2002年以素人身分踏入演藝圈，憑藉多部經典偶像劇迅速打開知名度，包括「十八歲的約定」、「惡作劇之吻」、「我的祕密花園」等作品，紅遍亞洲。近期她推出大銀幕新作「深度安靜」，並在Podcast節目中罕見談及過去的健康低潮，透露自己曾接受腦部手術，一度與死亡擦肩而過。

林依晨回憶，當年正值事業衝刺期，幾乎把全部心力都投入在學業與工作上，長期忽略身體發出的警訊。高度壓力日積月累，最終讓健康亮起紅燈，身體開始出現浮腫等異常症狀。

她坦言，其實早在2009年就曾接受腦部手術，摘除腦下垂體的一顆囊腫。由於手術位置與耳鼻喉相連，過程中甚至感覺血液流入口中。她回憶復原期間仍能聞到濃重血腥味，那一刻才驚覺自己似乎離死亡非常近，「突然覺得像人生跑馬燈，情緒也變得特別脆弱」。

這場突如其來的大病，彷彿讓她的人生被迫按下暫停鍵，歷經數個月的漫長復原期，也讓她開始重新思考生命的意義。她坦言曾問自己：「如果現在就離開，會不會後悔？」答案是肯定的，「我還有很多事情沒有嘗試過。」在她看來，與生命相比，成就與事業都顯得次要，「我真正害怕的是失去生命。」

林依晨也坦承，當時壓力的一部分來自於自己並非科班出身，對自我要求格外嚴格，總希望能達到甚至超越業界標準。再加上長期熬夜拍戲，身心壓力最終爆發。也因此，當她能夠重新回到表演工作時，內心充滿感激與激動。

雖然高壓的演藝環境曾是健康警訊之一，但林依晨對表演的熱愛始終未變。經歷這次病痛後，她開始學習調整工作節奏與生活步調，努力在事業與生活之間找到平衡。她坦言，如今回頭看，那場疾病或許也是身體給她的一次提醒，「但我很慶幸，自己還能再回到這裡」。

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林依晨

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