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「陽光女子」內鬨？陳意涵快嘴吐槽 傳惹毛安心亞

娛樂新聞組／綜合報導
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陳意涵(左)爆料安心亞頻擦唇蜜，傳惹怒對方。 (取材自臉書)
陳意涵(左)爆料安心亞頻擦唇蜜，傳惹怒對方。 (取材自臉書)

電影「陽光女子合唱團」票房突破7億台幣，已刷新影史台片最高票房紀錄，不過近期因為陳意涵上節目宣傳，提到安心亞在片中頻擦唇蜜，與飾演受刑人的狀態不符，外傳因此惹毛了安心亞。

據鏡週刊報導，陳意涵、鍾欣凌、孫淑媚之前上陶晶瑩的Podcast「女人心事」，其中當陶子問起在拍攝時「誰偷偷補妝補得最過分」，因為演出受刑人應該要盡量展現素顏，還意有所指得說「可是有人一直在補妝、補髮捲」，陳意涵隨即表示不可能是她，因為她的頭髮是燙的，陶子就笑稱「少來，就是你」指她在片中有一撮頭髮捲得很漂亮。

至於誰是最會偷偷補妝的人，陳意涵與鍾欣凌都回答是安心亞，因為她們認為安心亞的嘴唇看起來都一直油油亮亮，而且是屬於那種可愛的嘟嘴模樣，陳意涵還開玩笑表示「懷疑她有偷藏雞腿」，更爆料「導演說後期只能壓她那邊的顏色，一直壓」，而鍾欣凌則緩頰因為「心亞戲裡談戀愛擔當，所以合理」。

之後在電影慶功宴上，當媒體記者問安心亞關於此事，安心亞解釋「是護唇膏吧」，而陳意涵又再次心直口快調侃「可能是便當的油沒有擦乾淨」。現在傳出安心亞對此感到有些不悅。

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