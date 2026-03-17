沈玉琳戰勝血癌 經歷7個月5療程「正式出院了」

沈玉琳開心宣告正式出院。(本報資料照片)

沈玉琳因為突發性白血病，去年緊急住院7個月，他經歷5次療程，終於等到醫院完全過關的檢測報告，開心宣布「我正式出院了」。

先前沈玉琳重回演藝圈，出席新節目記者會，外界對他的病情眾說紛紜，也有人質疑他為什麼不好好休養，急著出來賺錢。沈玉琳當時親自解答，「白血病分很多類型，幸運的是我是屬於可以不用做骨髓移植的低風險群，所以在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要各類血球數值都達標，就跟一般健康者無異，也就沒有休不休養的問題。大家也知道我從事的是一份帶給大家歡樂自己也開心的工作，所以趕快工作才是我最好的休養方式」。

如今他秀出檢測報告，上面寫著「NPM1 mutant is not detected.」，沈玉琳解釋：「NPM1就是我的致病突變基因，這句話就是已經檢測不到NPM1致病突變基因，代表治療成功了。」

他成功戰勝血癌，可以重返工作崗位。沈玉琳特別致謝，「謝謝緊急將我送醫的楊聰才醫師，謝謝我在加護病房進行初步治療的三總黃子權醫師，謝謝我的主要治療醫師台大 侯信安教授，以及一路細心相伴的護理團隊，當然，所有關心祝福我的貴人朋友我是永遠不會忘記的」。