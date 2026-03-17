我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽對決委內瑞拉 冠軍戰「擲硬幣」決定美國後攻

經典賽／ 委內瑞拉擊敗義大利晉級決賽 明晚與美國爭冠

沈玉琳戰勝血癌 經歷7個月5療程「正式出院了」

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沈玉琳開心宣告正式出院。(本報資料照片)
沈玉琳開心宣告正式出院。(本報資料照片)

沈玉琳因為突發性白血病，去年緊急住院7個月，他經歷5次療程，終於等到醫院完全過關的檢測報告，開心宣布「我正式出院了」。

先前沈玉琳重回演藝圈，出席新節目記者會，外界對他的病情眾說紛紜，也有人質疑他為什麼不好好休養，急著出來賺錢。沈玉琳當時親自解答，「白血病分很多類型，幸運的是我是屬於可以不用做骨髓移植的低風險群，所以在已經驗不到致癌基因的狀況下，只要各類血球數值都達標，就跟一般健康者無異，也就沒有休不休養的問題。大家也知道我從事的是一份帶給大家歡樂自己也開心的工作，所以趕快工作才是我最好的休養方式」。

如今他秀出檢測報告，上面寫著「NPM1 mutant is not detected.」，沈玉琳解釋：「NPM1就是我的致病突變基因，這句話就是已經檢測不到NPM1致病突變基因，代表治療成功了。」

他成功戰勝血癌，可以重返工作崗位。沈玉琳特別致謝，「謝謝緊急將我送醫的楊聰才醫師，謝謝我在加護病房進行初步治療的三總黃子權醫師，謝謝我的主要治療醫師台大侯信安教授，以及一路細心相伴的護理團隊，當然，所有關心祝福我的貴人朋友我是永遠不會忘記的」。

世報陪您半世紀

台大

上一則

奧斯卡最甜CP「Kpop獵魔女團」Ejae激吻未婚夫 今年11月完婚

下一則

「太素了吧」 郭碧婷探班陳麗君 42歲膚況掀網暴動

延伸閱讀

乳癌細胞轉移腦部 前港姐吳文忻爆哭後化療搶命

乳癌細胞轉移腦部 前港姐吳文忻爆哭後化療搶命

28歲紐約女長期胃痛不在意 檢查竟確診惡性直腸癌

28歲紐約女長期胃痛不在意 檢查竟確診惡性直腸癌
他如雷鼾聲突中斷、全臉發紫 妻發現送醫血氧僅剩55%險窒息

他如雷鼾聲突中斷、全臉發紫 妻發現送醫血氧僅剩55%險窒息
戰友變癌友…沈玉琳承認喝符水抗癌 許維恩笑了

戰友變癌友…沈玉琳承認喝符水抗癌 許維恩笑了

熱門新聞

安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成中國「爺圈天花板」

2026-03-14 23:35
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41

超人氣

更多 >
法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治
華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈

華女REAL ID突遭取消 原因讓人傻眼又無奈
中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限
亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來
僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…

僅百萬買下南加海景豪宅 她以為撿到大便宜 結果…