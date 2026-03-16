台片「陽光女子」再創紀錄 票房破7.4億台幣 衝進「台影史前十」

何曼希在「陽光女子合唱團」表現亮眼、圈粉無數。（圖／壹壹喜喜提供）

「陽光女子合唱團」再傳票房捷報，全台累積票房正式突破7.4億元台幣（約2290萬美元），不僅持續刷新國片紀錄，更成為台灣影史票房前10名中首部國片，寫下里程碑。如今影史前十榜單中，包括「阿凡達」、「復仇者聯盟：終局之戰」、「鬼滅之刃劇場版無限城篇第一章 猗窩座再襲」、「侏羅紀世界」、「玩命關頭7」、「鐵達尼號」、「變形金剛3」、「阿凡達：水之道」、「動物方城市2」以及「陽光女子合唱團」，讓國片成功擠進好萊塢 大片之林。此外，該片目前也穩坐2025年度全台觀影人次冠軍。

「陽光女子合唱團」自1月12日登上單日票房冠軍後，一路強勢至3月10日，連續58天穩居單日票房第一，氣勢驚人。更在1月16日至2月8日之間創下連續24天單日票房破千萬的紀錄。其中，1月24日更以3624萬元刷新台灣電影單日最高票房紀錄，再度寫下新里程碑。導演 林孝謙 對此滿懷感激地表示：「希望『陽光』能帶著好成績，繼續前進世界各地，讓愛被更多人看見。」

除了在台灣創下佳績，「陽光女子合唱團」也成功進軍國際影展，入選Udine Far East Film Festival競賽單元，並陸續在美國、加拿大、香港、澳洲、紐西蘭等地上映，同樣表現亮眼。其中馬來西亞票房突破420萬馬幣，創下當地近八年台灣電影最高票房紀錄；港澳上映兩周也突破200萬港幣（約25.6萬美元）。

為慶祝電影闖入影史前十，在片中圈粉無數的演員何曼希感性表示：「因為有你們的支持與共鳴，才讓這部充滿愛的電影一步一步走到今天。這個成績不只屬於電影或我們，而是屬於每一位願意走進戲院、把愛分享出去的觀眾。」她更發揮舞蹈專長，特別跳了「THAT'S A NO NO」慶祝。

另一位年輕演員羅辰恩則彈著吉他演唱歌曲「天使」，表示這首歌讓她想起片中媽媽與阿姨們對「子晴」滿滿的守護與支持，「因為有她們的陪伴，子晴才能往更高的地方飛翔。」她也將這首歌獻給戲外所有像子晴一樣努力追夢的人。劇組希望透過兩位年輕女星的歌舞慶祝，讓觀眾與粉絲一同感受這份喜悅。