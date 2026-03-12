吳宗憲、胡瓜、張菲真面目 康康不忍了全揭露

康康把胡瓜當成偶像。(圖／萬星傳播提供)

即將登場的台灣「鑽石舞台之夜」演唱會眾星雲集，由發起人胡瓜攜手康康、歐弟（歐漢聲）主持。然而康康跟兩人節目周周對打，如今又成搭檔，他笑說彼此沒有瑜亮情結，且一直視胡瓜為偶像，「感謝他不嫌棄地把我帶在身邊」。

談到跟吳宗憲、胡瓜、張菲合作的過往，康康直呼非常榮幸，也分析三位大哥的不同之處，吳宗憲凡事講求速度，不彩排以臨場反應為主、腥羶色為輔，效果最為重要；張菲則是完全相反，因為要求完美，節目錄完會重看，看完不滿意要重錄，有時候重錄的內容又完全不一樣，「所以菲哥有個外號叫『魷魚（猶豫）先生』，太求好心切了。」

歐弟(歐漢聲)感謝胡瓜一路提攜。(圖／萬星傳播提供)

至於胡瓜，康康認為是兩人的綜合體，不只要編要導還要演，相當刻苦耐勞，「一般人像他這個年紀，很多事情都讓小弟去做就好，可是他不是」。歐弟也說胡瓜長期資助十方啟能中心，「不管他演藝工作有多忙，他都還是堅持，這點是他讓我感到佩服、我也不斷學習的一件事」。

而已改名TPE48的AKB48 Team TP，長期受到胡瓜提拔，今年除了開場秀之外，也會跟賴慧如合作演出，她們說：「歐弟哥有特別提點我們唱歌的部分，所以我們更加用心準備，瓜哥也在排練的時候稱讚我們一次比一次更進步。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會於21、22日在北流登場，首日有余天、余祥銓父子以及黃西田坐鎮，第二天由老蕭壓軸、李千娜加入，完整演出陣容還有AKB48 Team TP、王彩樺、李翊君、翁立友、曾心梅、賴慧如、鍾采穎。