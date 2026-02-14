我的頻道

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

「功夫」致敬經典武林 九把刀出拳、比劍指 難掩對武俠的愛

娛樂新聞組╱綜合報導
九把刀將個人著作「功夫」搬上大銀幕，他說，為了要將20年前的作品拍成電影，需要做到的就是「真誠」。(中央社)
九把刀將個人著作「功夫」搬上大銀幕，他說，為了要將20年前的作品拍成電影，需要做到的就是「真誠」。(中央社)

九把刀將個人著作「功夫」搬上大銀幕，片中出現李小龍、白髮魔女、飛龍在天等經典武打作品，他笑說：「不要說我抄，而是我巴不得你們想到。」並相信用真誠拍最愛能打動觀眾。

據中央社報導，九把刀接受記者專訪時，難掩對武俠片的愛，更幾度手起手落出拳、比劍指，而「功夫」雖有九把刀創造的江湖，也有致敬20年前江湖的橋段，像是「浴火鳳凰」、「靈山神劍」又或是「李小龍」、「黃飛鴻：男兒當自強」、「飛龍在天」等，就連周星馳的同名電影「功夫」畫面也在其中出現。

九把刀受武俠經典薰陶長大，他不只將致敬經典放入故事裡，更直接把原始作品畫面放進片中，他笑說：「我的借鑑是很暴力的，我直接附上給你看，不要講我抄，我根本是恨不得你知道，很常聽到人家說『這是寫給什麼的情書』，這句話講到爛了，但這就是充滿我對武俠片的愛。」

九把刀認為，作為作家和導演，每個創作者都喜歡把自己的作品變成喜歡的樣子，為了要將20年前的作品搬上大銀幕，需要做到的就是「真誠」。他強調，假設現在為了讓電影更貼近現代人，把電影融入當紅動漫元素，「我為了要討好一群人，那可能就拍得沒這麼好，因為這是假裝，但我做『功夫』是非常從容的。」

九把刀表示，當這些致敬都攤出來給觀眾看，除了讓懂武打經典的人重溫美好，也能讓年輕觀眾感受到其中魅力，「我的喜歡，必須得跟你的喜歡一起，大家一起喜歡的喜歡，會更喜歡喔！」

李小龍 周星馳

