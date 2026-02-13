「陽光女子」將攻台片票房冠軍 翁倩玉樂到快昏倒

我的頻道

記者陳穎╱綜合報導
翁倩玉在「陽光女子合唱團」飾演玉英奶奶，人氣三級跳。（記者林士傑／攝影）
資深女星翁倩玉暌違47年重返台灣大銀幕，在新作「陽光女子合唱團」中飾演女囚合唱團指揮。該片自去年底上映至今票房一舉突破5億元(台幣，約1588萬美元)大關，成為台片影史票房亞軍。她出席記者會時開心表示：「我沒有想過會這麼成功，破1億(318萬美元)時我已經要昏倒！」

翁倩玉與導演林孝謙、編劇呂安弦一同出席記者會。該片故事以女囚在獄中組成合唱團為主軸，以音樂與親情為核心，透過多組女性角色的生命故事，呈現她們在命運考驗下所展現的堅韌與力量。

曾獲金馬影后肯定的翁倩玉，此次在片中飾演「玉英奶奶」，因電影票房亮眼，被觀眾封為「全民奶奶」。她感性表示：「心裡滿滿都是感謝，我雖然已經是奶奶，但我還是翁倩玉，很開心有更多年輕觀眾認識我。」

台灣影史首部突破5億元票房的台片，為2008年魏德聖執導的經典作品「海角七號」，當年以5億3435萬元成績登頂台片票房冠軍，並穩坐紀錄近18年。如今「陽光女子合唱團」氣勢如虹，預估下周有望超車。翁倩玉幽默說破1億已昏倒，導演林孝謙在一旁笑說：「那現在要昏倒5次了！」

林孝謙笑說：「破幾億就包幾萬過年紅包給翁倩玉姐姐，現在已經保底5萬(1588美元)。」更豪氣喊話，若能衝破7億元(2223萬美元)，要包7萬元(2223美元)大紅包。片中翁倩玉與女兒從感情決裂到最終和解，她有感而發分享，片中每一段其實都與母親有關，「媽媽的愛是無限，但時間是有限。」她希望觀眾有空多回家看看媽媽、敢表達感謝與愛意。

她也坦言一個心中遺憾，母親在她拍攝「陽光女子合唱團」後過世，未能看到這部電影，她動情表示：「但我相信她在我身邊，她會很開心。」

翁倩玉暌違47年演出國片「陽光女子合唱團」。（記者林士傑／攝影）
編劇呂安弦（左起）、翁倩玉、導演林孝謙出席「陽光女子合唱團」記者會。（記者林士傑...
