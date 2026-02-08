魏如萱5度攻蛋 兒子來了男友沒到

魏如萱歷經感情風波之後，在台北小巨蛋開唱。(圖／好多音樂提供)

頂著兩屆金曲歌后的雙冠頭銜，魏如萱「怪奇的珍珠」演唱會在台北小巨蛋登場，開唱前受感情風波影響，票房一度緊張，網路熱議不斷。開場時，她高吊舞台當空，橫躺開唱「隕石」，燈光明滅中，她像顆會呼吸的珍珠，暗潮湧動。

票房不如預期，進場觀眾八成，魏如萱坦誠面對，唱完「末路狂花」、「劣根」，她有些緊張地開口：「嗨，這是我第五次攻小巨蛋」，這幾個月來各種評價和指控，讓一直以來話多的魏如萱在演唱會上特別惜話，她忍不住笑答：「我想說的都在歌裡面了。」男友Ian前陣子趁寒假回台和她相聚，但開唱前已回美國，無緣欣賞演唱會。不過魏如萱家人都到場力挺，她還點名在座位上的兒子小路易，「來，你對我比個愛心」，小路易不理她，她大笑請坐在一旁的宇宙人主唱小玉把道具抱枕給對方，笑說：「他是我兒子！」

人緣相當好的她，也有不少圈內好友現身，徐若瑄 、羅文裕、黃玠、李友廷、吳申梅、柯家洋都到場。她演唱至「還是要相信愛情啊混蛋們」時，魏如萱走上環形舞台繞場一周，近距離與看台區粉絲互動，幾乎把整座小巨蛋走透。