我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

魏如萱5度攻蛋 兒子來了男友沒到

記者梅衍儂╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
魏如萱歷經感情風波之後，在台北小巨蛋開唱。(圖／好多音樂提供)
魏如萱歷經感情風波之後，在台北小巨蛋開唱。(圖／好多音樂提供)

頂著兩屆金曲歌后的雙冠頭銜，魏如萱「怪奇的珍珠」演唱會在台北小巨蛋登場，開唱前受感情風波影響，票房一度緊張，網路熱議不斷。開場時，她高吊舞台當空，橫躺開唱「隕石」，燈光明滅中，她像顆會呼吸的珍珠，暗潮湧動。

票房不如預期，進場觀眾八成，魏如萱坦誠面對，唱完「末路狂花」、「劣根」，她有些緊張地開口：「嗨，這是我第五次攻小巨蛋」，這幾個月來各種評價和指控，讓一直以來話多的魏如萱在演唱會上特別惜話，她忍不住笑答：「我想說的都在歌裡面了。」男友Ian前陣子趁寒假回台和她相聚，但開唱前已回美國，無緣欣賞演唱會。不過魏如萱家人都到場力挺，她還點名在座位上的兒子小路易，「來，你對我比個愛心」，小路易不理她，她大笑請坐在一旁的宇宙人主唱小玉把道具抱枕給對方，笑說：「他是我兒子！」

人緣相當好的她，也有不少圈內好友現身，徐若瑄、羅文裕、黃玠、李友廷、吳申梅、柯家洋都到場。她演唱至「還是要相信愛情啊混蛋們」時，魏如萱走上環形舞台繞場一周，近距離與看台區粉絲互動，幾乎把整座小巨蛋走透。

而在「海鷗先生我愛你」段落，她特別照顧到一樓特區的樂迷，被點名合唱的觀眾還能拿到「怪奇的珍珠」海鷗限定周邊「啪啪手」，揮動時會發出宛如海鷗振翅的聲響，魏如萱一邊示範一邊笑說：「怎麼有點色色的？」

魏如萱開場懸吊在半空中躺著唱。(圖／好多音樂提供)
魏如萱開場懸吊在半空中躺著唱。(圖／好多音樂提供)

徐若瑄

上一則

耿大勇38歲放棄鐵飯碗逐夢 從鍋爐工變劉曉慶搭檔

下一則

馬凡舒連5年握春晚主持棒 網讚「跨界轉型成功樣本」

延伸閱讀

票房不如預期 魏如萱淚崩 她吐心聲「盼錯誤有修正機會」

票房不如預期 魏如萱淚崩 她吐心聲「盼錯誤有修正機會」
妳能唱什麼？謝娜直播承諾2027年開演唱會 網評價兩極

妳能唱什麼？謝娜直播承諾2027年開演唱會 網評價兩極
演唱會也有KPI？陳奕迅、張學友獲獎金遭網砲轟

演唱會也有KPI？陳奕迅、張學友獲獎金遭網砲轟
繼直播攀台北101後 Netflix將再直播3月BTS回歸演唱會

繼直播攀台北101後 Netflix將再直播3月BTS回歸演唱會

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
馬筱梅日前才和汪小菲拍孕婦寫真。圖／摘自微博

大S逝世周年仍未見兒女蹤影 馬筱梅曝真實近況

2026-02-02 16:39

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能