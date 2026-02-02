我的頻道

慟 知名音樂人袁惟仁長期臥床病逝 享年57歲

「KPop獵魔女團」再掀美國學韓語熱 相關課程逆勢成長

記者林士傑／即時報導
知名音樂人袁惟仁過世，享年57歲。（本報資料照片）
知名音樂人袁惟仁過世，享年57歲。（本報資料照片）

57歲的知名音樂人袁惟仁出道34年，既是歌手也是製作人、創作家，代表作不勝枚舉，無奈8年前病倒後即在家中休養，去年又傳病情惡化，據悉他在2日與世長辭，來不及和家人共度春節，讓家屬相當悲戚。

袁惟仁2018年10月飛抵上海錄製節目，在房內跌倒、引發腦溢血陷入昏迷，送醫急救又在腦內發現腫瘤，經手術治療，昏迷62天才清醒脫離險境，12月返台接受治療，當時已能睜開雙眼，但因為氣切無法言語。

後來他返回台東老家休養，由媽媽、姊姊從旁細心照料，狀況一度好轉，2019年前往台東馬偕醫院復健時，瘦成皮包骨的身形讓目擊民眾難以置信。當時半身不遂的他積極復健，雖然行動不便，仍不間斷地努力練習抬腿以及從床上下床的動作，也可與人簡單應答，病況非常樂觀。

豈料，他2020年10月在家想要撐著輪椅的扶手起身，但因力氣不足跌倒，頭部撞到地板昏迷，緊急住進台東馬偕醫院加護病房，經治療後昏迷指數從入院的3進步到6~7，好消息讓親友非常開心。可惜事與願違，他在2022年被醫師判定為植物人，長期臥床，家人無怨無悔在旁照顧，當時紀寶如透露袁惟仁已經不太認得人，家屬則低調未多對外說明。

袁惟仁去年11月再度送醫，檢查後發現白血球指數偏高、肺部發炎住院觀察至今，長期陷入昏迷的他在今天撒手人寰，享年57歲，令人悲痛欲絕。

史蒂芬史匹柏獲葛萊美獎 完成美國演藝大滿貫

評審席上的那句「加油 好嗎」 袁惟仁人生謝幕令人唏噓

