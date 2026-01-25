我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

受封「甜心教母」 王心凌尬笑

記者梅衍儂／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王心凌穿上全新戰袍，為巡演畫下句點。（圖／寬宏藝術╳天晴娛樂）
王心凌穿上全新戰袍，為巡演畫下句點。（圖／寬宏藝術╳天晴娛樂）

王心凌開唱，一掃前一天機器故障的陰霾，經過工作人員一夜搶修，終於順利啟動大型道具「飛天糖罐子」，穿著夢幻粉紅超短洋裝，站在高空舞台繞行全場，全場歡聲雷動。

歷時2年半的巡演回到家鄉收官，首場演出卻遭遇機械故障，突如其來的意外考驗王心凌和團隊的危機處理能力，即使最後故障未修復，王心凌還是不願讓粉絲少聽幾首歌，因此和團隊決定走下台貼近粉絲並繞場一周，完成差點消失的8首歌曲演出，甚至「往幸福出發吧」和「熱愛」兩曲唱了兩遍。

王心凌和團隊對粉絲誠實告知舞台情況並火速應變，獲得高度肯定，網上一片好評，讚她有誠意寵粉。她前一天演出後有些懊惱，但很快整理好心情，團隊再三測試沒問題，王心凌和團隊也放下心來。果然開場後道具順利現身，王心凌笑說：「它第一天上班就休息，但今天它出現了。」隨後與2、3樓的歌迷們近距離互動，全場歌迷紛紛站起來瘋狂揮手。

她唱完「我會好好的」，開始巡視台下歌迷海報，有人喊她是甜心教母，她尬笑：「我也沒有什麼好反駁的。」有男歌迷寫著「你比我女朋友美」，王心凌妙回：「你是交女朋友還是男朋友？」也有6歲小歌迷和媽媽一起來追星，融化了王心凌的心，她笑說：「我的歌迷年齡跨度滿大的！」

雖然氣氛歡樂，但也有點感傷，畢竟是巡演的最後一場，唱到中段，已經有不少舞者忍不住在台上落淚，逼得王心凌也有點哽咽，她連忙說：「你們去旁邊冷靜一下！」

最後一首歌曲「當你」音樂響起，全場大喊「不要走」、「安可場」，王心凌踏入Sugar Land的大門向粉絲致謝後，大門緩緩關上並上鎖，宣告「王心凌SUGAR HIGH2.0世界巡迴演唱會」正式告一段落。

王心凌

上一則

代旭演霸總暴紅 新戲被網友調侃：失業後跑去秦朝挖土

下一則

小范閒長大了…16歲韓昊霖精準駕馭2個新角色

延伸閱讀

鄉村音樂天后桃莉芭頓歡慶80大壽 再推群星合唱單曲

鄉村音樂天后桃莉芭頓歡慶80大壽 再推群星合唱單曲
黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？
鄭麗君：談判作戰無時差 賴清德等總結會議到凌晨3時半

鄭麗君：談判作戰無時差 賴清德等總結會議到凌晨3時半
成功飛天 王心凌道具修好了 被喊「甜心教母」當場吐10字

成功飛天 王心凌道具修好了 被喊「甜心教母」當場吐10字

熱門新聞

「御賜小仵作2」由王子奇(見圖)、蘇曉彤繼續擔綱。(取材自微博)

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

2026-01-17 04:00
霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
王滿嬌感嘆演員生態不易。(圖／摘自臉書)

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

2026-01-17 14:58
出道多年的章若楠至今仍是租屋族。（取材自微博）

1人養全家、還債 章若楠拍戲9年仍租屋

2026-01-14 01:28
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚：又虐又好嗑

2026-01-17 05:00

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅