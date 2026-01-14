澳網／周杰倫還沒揮拍就被淘汰 上場前摔墨鏡 粉絲喊：帥爆

周杰倫（右）參加澳網。（取材自YouTube／Australian Open）

周杰倫今（14）日現身澳網 ，參加「一分大滿貫」賽，他對上24歲澳洲 陪練員約維奇（Petar Jovic），還帶著墨鏡現身，上場前帥氣把墨鏡往場邊一丟，台下還有不少觀眾舉著海報為他加油，可惜對方發球強勁，周董連球都沒碰到就輸了。

澳網介紹，周董是華語流行樂天王以及在電影「青蜂俠」飾演「加藤」的演員，周董在賽前西班牙球王艾卡拉茲 （Carlos Alcaraz）聊天，還興奮拿著自己的證向艾卡拉茲展示。

比賽用「剪刀石頭布」決定發球權，業餘選手有2次發球機會、職業選手僅1次發球機會。周董猜輸約維奇，他發球角度非常刁鑽，周杰倫完全無法回球。

澳網「1分大滿貫」賽在2025年首度舉行，以1球決勝負，由22位頂尖職業球員、10名澳洲業餘球員共同參賽，比賽採單淘汰制，雙方以猜拳方式決定發球或接發球，率先贏得1分的一方獲勝晉級，最終連闖5關的贏家，將可獨享百萬澳幣（約66.9萬美元）的冠軍獎金。除了台灣好手葛藍喬安娜，還有新生代球王艾卡拉茲、辛納、前波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、美國知名女將高芙（Coco Gauff）、日美混血女將大坂直美等大咖球星。