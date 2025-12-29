我的頻道

川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

曹西平性格直率 與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

記者闕志儒／即時報導
曹西平。（取材自臉書）
曹西平。（取材自臉書）

出道近40年的台灣藝人曹西平，性格向來直率、好惡分明，2015年與潘若迪的「紙紮錄影帶」事件，至今仍是兩人未解之結。即使是後來記者2017年再問及此事，他神情明顯轉為嚴肅，直言拒絕，更語帶不滿地反問潘若迪：「為什麼要燒紙紮錄影帶跟房子給我？燒給你自己嘛！」語氣毫不留情。

曹西平所指，正是2015年與潘若迪一同登「康熙來了」時爆發的爭議。當年他在節目中向潘追討20多年前借出的「六燈獎」錄影帶，卻遭對方否認知情，最後潘以「紙紮錄影帶」作為回應，被視為玩笑的舉動卻讓曹西平當場動怒，直接將錄影帶丟在地上，兩人自此結下被外界稱為「紙紮怨」的心結。

曹西平坦言，自己屬於會正面反擊的個性，加上多年演藝資歷，並不認為那只是無傷大雅的玩笑。他直言，若父母仍在世，看到這一幕一定會非常難過，「那像是在詛咒自己的孩子，太過分了。」因此不再與潘若迪同台，也完全沒有和解意願，反問：「我們有什麼好和解？」他更強調自己早已歷經風浪、無所畏懼，就算直接退休也無妨，並不想替對方製造話題，「我們不同層級，不要把我們擺在一起。」

結怨潘若迪多年，曹西平：我們不同層級。（取材自「康熙來了」）
結怨潘若迪多年，曹西平：我們不同層級。（取材自「康熙來了」）

