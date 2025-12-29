曹西平性格直率 與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

曹西平。（取材自臉書）

出道近40年的台灣藝人曹西平，性格向來直率、好惡分明，2015年與潘若迪的「紙紮錄影帶」事件，至今仍是兩人未解之結。即使是後來記者2017年再問及此事，他神情明顯轉為嚴肅，直言拒絕，更語帶不滿地反問潘若迪：「為什麼要燒紙紮錄影帶跟房子給我？燒給你自己嘛！」語氣毫不留情。

曹西平所指，正是2015年與潘若迪一同登「康熙來了」時爆發的爭議。當年他在節目中向潘追討20多年前借出的「六燈獎」錄影帶，卻遭對方否認知情，最後潘以「紙紮錄影帶」作為回應，被視為玩笑的舉動卻讓曹西平當場動怒，直接將錄影帶丟在地上，兩人自此結下被外界稱為「紙紮怨」的心結。