等了26年… 李聖傑唱進小巨蛋 在台上數度激動說不出話

李聖傑在舞台上演唱歷年經典，讓歌迷陷回憶殺。（記者王聰賢／攝影）

遲到但深刻，台灣歌手李聖傑的小巨蛋之路走了26年，2場賣爆了的票房，足見歌迷等待了太久；回歸音樂本位，他沒找當紅嘉賓站台，而是請來資深音樂人鮑比達共享榮耀，在台上的李聖傑像是回到最初學歌的新人，問恩師：「當年說我唱不準，那我今天有唱準嗎？」鮑比達笑而不答。

李聖傑台北小巨蛋演唱會「One Day 直到那一天」登場，開場唱完「心口」、「擁抱」後，他激動到數度說不出話，只能強壓情緒說：「走了26年，我走到了。」台下掌聲不斷，他說：「今天我是來享受我自己跟你們的，謝謝你們，早就要開了是不是？我也很想。」與其說興奮，李聖傑更像是終於抵達的平靜，「我想用我的聲音，用我的每一字每一句告訴大家，我準備了很久。」

他當年在「超級新人王」中奪冠，但簽給鮑比達後事業並不順，只好邊在酒吧駐唱邊等待發片機會。他回憶：「我簽給鮑老師每天都被他罵，很像韓國練習生。」鮑比達則說當時李聖傑錄歌，第一個音就唱不準，一首歌錄了兩周才完工，直呼「我快破產，錄音棚很貴」。

「癡心絕對」、「手放開」、「眼底星空」，一首首經典曲目宛如人生章節般展開，李聖傑更特別演唱由已故音樂人屠穎編曲的「擦肩而過」，語氣溫柔卻情感濃烈。他感性表示，非常感謝老師把這首歌編得如此有電影感，「我相信他現在一定看得到、也聽得到，所以我想藉著小巨蛋的舞台，把想對屠穎老師說的話，唱在他的作品裡。」