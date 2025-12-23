郭書瑤遇斷崖式分手 哀怨交往半年「該做的都做了」竟被封鎖

郭書瑤難得鬆口聊被分手慘痛心情。(記者王聰賢／攝影)

台灣女星郭書瑤（瑤瑤）今和姚淳耀合體為電視劇「何百芮的地獄戀曲」宣傳，雖說單身長達7年，但突然鬆口這段期間有個約會對象讓她「很受傷」。兩人來往半年「該做的都做了」，對方竟無預警消失，等同被斷崖式分手。為此瑤瑤寫了一首歌，打算拍完MV後Tag那人，她能做的好像也只有這個了。姚淳耀以男性立場殘酷分析「也許他只是在做選擇」，讓瑤瑤更受傷了。

郭書瑤不諱言自己是外貌協會，喜歡高帥又多金的男生，這位莫名搞消失的男生算符合條件，不但身高180公分，雙眼皮配濃眉大眼，有錢與否不知道。瑤瑤提起此事難掩失落，寫歌時還形容自己是易碎品，感嘆：「哇，我好不容易敞開心房，結果一場空！」

不覺得那是曖昧，郭書瑤很坦率：「我覺得在一起了，約會該做的事都有做。」那男生連再見都沒說就封鎖她，她直到打電話才發現此事，但雙方IG仍互通，「我沒有想追回，只是想追答案，這樣才死得瞑目啊」。

郭書瑤花了2年才走出來，「我不易暈船，但一旦暈，就會很久」，她甚至覺得以後找圈內人好了，畢竟藝人多數有經紀人，至少找得到人可以問。好了，果然瑤瑤也真的認識一個圈內帥男，結果對方竟然因為看到她跟春風的緋聞，覺得「妳是別人的女生，不要碰」。