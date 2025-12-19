成人片女演員「舌頭切半」畫面曝光 她稱雙舌接吻更刺激

我的頻道

記者梅衍儂／即時報導
Jesse魷魚對自己的身體十分有想法。（圖／大象傳媒提供）
台灣26歲新生代AV女優Jesse魷魚的「雙舌」引人注目，她將參加2026年美國AVN大獎（AVN Awards）選拔，這場被譽為「成人界奧斯卡」的盛事，明年1月24日在拉斯維加斯登場。Jesse魷魚不只是去參加典禮，她要向全球證明台灣女優的軟實力。

她在成年後毅然決定動手術將舌頭分割，熬過了漫長的術後復原期，如今在鏡頭前靈活自如、充滿神祕感的「蛇姬」形象。分享擁有雙舌得心得：「吃起冰淇淋特別有滋味！接吻起來也會更加刺激。」

Jesse魷魚準備要參加成人界奧斯卡選拔。（圖／大象傳媒提供）
對她來說，AV產業不僅是工作，更是她展現自我、與觀眾產生共鳴的藝術。她害羞說：「看到自己的作品被大家喜愛非常有成就感，甚至那一點點『被窺視的癖好』帶來的刺激感，都是前進的動力。」

Jesse魷魚私下是愛打電動的宅女，可以在家打一整天電動不出門，因為對外在要求極高，只要有重大活動，她就會有「身材焦慮」，嚴格控管自己的身材，保持最佳狀態。對於明年參加國際賽，Jesse魷魚感性表示：「這是我人生中重要的轉捩點之一，希望大家能成為我的後盾。」

Jesse魷魚的「雙舌」相當引人注目。（圖／大象傳媒提供）
