唱得太陶醉…羅志祥忘登升降台 笑場求饒

羅志祥(中)7度在小巨蛋開唱，對舞台駕輕就熟。（記者林士傑／攝影）

出道30年，羅志祥 一連兩天在台北小巨蛋開唱，為了衍生新意，他除了2天不重複造型，更加碼300發煙火；從綜藝魂到亞洲舞王，演唱會熱鬧至極，結果他唱到「愛轉角」時走錯位，只見空舞台緩緩升起，完全擋住他，羅志祥隨即笑場，跟滿場歌迷求饒：「對不起，太陶醉了，我的媽啊！走過頭了。」

演唱會去年在高雄首演，近日返場是他第7度站上小巨蛋，舞台以華麗遊樂園為概念，打造象徵承載幸福的摩天輪，代表羅志祥一路以來帶給觀眾的歡樂形象。他開場帶來7首動感舞曲，包括「全城熱愛」、「舞魂再現」、「愛投羅網」、「Show Time」等，還向觀眾示範如何在座位上一邊搖擺、一邊盡情吶喊，原來是因為2023年他在小巨蛋嗨唱造成震動反應，這次他主動提醒大家「微微搖起來」。

然而在抒情歌橋段，羅志祥唱著唱著太過陶醉，錯過了正確站位，等他想起的瞬間，前方的舞台已經升起，他一臉驚慌，隨即大笑：「你們就當作沒看到！彩排時我也忘了走位。」台下也因這突如其來的「驚喜」笑聲不斷，羅志祥一臉懊惱，嘀咕：「剛才全部都很好耶，也沒有破音，好可惜喔！」要團隊重來，豈料音樂重新下得太快，他又措手不及，當場在舞台上演折返跑，笑到自己都唱不下去。