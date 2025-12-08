被F4甩開 朱孝天沉默4天不忍了 嗆爆相信音樂

我的頻道

記者林士傑／即時報導
朱孝天親自拍攝影片嗆爆相信音樂。（取材自小紅書）
男團「F4」今年擔任五月天嘉賓風光復出，然而疑似對未來不同調，頻在社群暴雷動向的朱孝天慘遭除名，讓許多人的青春回憶缺了一角。如今言承旭、吳建豪、周渝民攜手五月天阿信，以「F✦ FOREVER」組合舉辦演唱會，被屏除在外的朱孝天沉默4天後終於發聲，親自拍攝影片嗆爆相信音樂。

朱孝天說跟相信音樂沒有任何合約存在，一直以來都是以談論意向的方式進行，「幾個月前，從我正式拒絕他們3個要求之後，相信音樂單方面切斷跟我的聯繫」，他也說直到新聞曝光，自己才知道被排除在外，「所以這次活動我肯定是不會去參與，有些遺憾」。

他表示可以理解言承旭、吳建豪、周渝民的決定，彼此從來都不是由合約契定而成的團體，也不存在著誰必須綑綁誰才能去做事情、去演出的狀況，「我們允許別人是別人，允許自己是自己，我這邊表示理解，並且獻上我的祝福」。

但讓他無法理解的是相信音樂的決策，喊話「如果你有不喜歡我，或是你覺得我不適任於這次演出，你可以直接告訴我，我們可以有個配合，不用抹黑、潑髒水」，更直指相信音樂如今所做之事，跟起初談的方向並不一樣，最後自稱持開放態度「還有需要我配合，我隨時開放，你可以來跟我溝通」。

