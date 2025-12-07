曹瑞原新作卡司曝光 自曝等言承旭10年 替吳慷仁遭酸緩頰

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
「時候 A Time」海報，右起言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群，左為青年對照組。(台北創造提供)

金獎導演曹瑞原新作「時候 A Time」，10大卡司言承旭、張鈞甯、吳慷仁等正式曝光，曹瑞原其實早在10年前「一把青」時就想找言承旭演出，算是如願以償；愛將吳慷仁回歸台劇，先前以北京腔說「豆汁兒」遭網暴，曹瑞原也緩頰：「如果到英國用美國腔講兩句，這是融入，不要看得那麼嚴重。」

「時候」講的是眷村故事，言承旭飾演「四毛」、陳意涵飾演「寶貝」、張鈞甯飾演「孫潔」。張鈞甯這回是首次身兼影集監製，陳意涵是好姐妹，言承旭更是她當年首部擔任女主角「白色巨塔」的搭檔，互虧「看你的戲長大」。

F4出身的言承旭25年演藝生涯有2盞明燈，一個是林依晨，另一個就是張鈞甯，他過去受訪時曾說，如果不是林依晨、張鈞甯總一路激勵他，讓他可以模仿學習，也許他就直接變成夜店咖，都在夜夜笙歌，就算酒駕被逮也不意外。

曹瑞原很早就認識言承旭了，一直像朋友一樣會聊天，而且籌拍「一把青」時就想到找他，覺得他很有英氣：「台灣很難有男星有那種氣質。」但後來因檔期關係沒能合作，至於後來找了哪位演員，曹瑞原大叫：「不能講啦！」

這次合作「時候」，曹瑞原對48歲的言承旭依舊滿滿讚美：「他整個外型非常好，很少演員具備那樣天生條件，表現也讓大家眼睛一亮，非常滿意。」

吳慷仁過去曾憑曹瑞原執導的「一把青」奪下金鐘獎男主角，之後也合作「斯卡羅」。去年吳慷仁出走大陸被罵翻，今年又以北京腔講「豆汁兒」，在兩岸緊繃氣氛下沒少被罵過。曹瑞原去年先透露吳慷仁將返台接拍「時候」，以宏觀角度分析「他是專業演員，哪邊有好的東西就往哪裡去」，也直言吳就是代表台灣「文化的力量」：「你就讓他綁在一個地方嗎、那台灣力量怎麼擴散出去。」

如今吳慷仁已拍完「時候」，曹瑞原再被問起此事時說：「好萊塢那麼多演員都來自英國和澳洲啊，這些巨星會變巨星，也是在找最好的表演場域。」強調沒有人不愛台灣，台灣人是最大器的一群人。

「時候」由言承旭、陳意涵、張鈞甯、吳慷仁、梁正群，與K-Pop Solo歌手黃旭熙（Lucas ）、林廷憶、盧以恩、范少勳、黃聖球共同演出，講述5個朋友的人生旅程，透過時間裡的現實與虛幻，呈現不同的生命光譜。由曹瑞原兒子曹凱評掌鏡的10人海報，也呈現兩個世代的演員共演同一角色，透過表演進行對話。

其中黃聖球父親是資深歌手黃廷煜，2018年才14歲，就因演出電影「誰先愛上他的」入圍第55屆金馬獎最佳新演員；而飾演言承旭少年時期的黃旭熙是香港、泰國混血，2018年在韓出道，是SM首位簽約香港藝人，曾爆出桃色風波。曹瑞原直指「Lucas （表演）也很驚人，可以好好注意他。」

范少勳（左）和黃旭熙（右）分飾吳慷仁和言承旭少年時期。(台北創造提供)
導演曹瑞原（左）多次力挺愛將吳慷仁。(記者王聰賢/攝影)
張鈞甯在「時候 A Time」飾演「孫潔」展現動人內心戲演技。(台北創造提供)

