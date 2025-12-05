台片「左撇子女孩」持續發光 入圍美國「評論家選擇獎」
近年被譽為奧斯卡風向球之一的「評論家選擇獎」（Critics' Choice Movie Awards），今天公布入圍名單。台片「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）殺進「最佳國際影片」最後五強，9歲童星葉子綺更入圍「最佳年輕演員」獎。
此次入圍的國際電影來頭不小，包括坎城金棕櫚得主的法國片「只是一場意外」（It Was Just an Accident）、韓國名導朴贊郁新作「徵人啟弒」（No Other Choice）、巴西「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）、阿根廷「Belén」、與西班牙的「穿越地獄之門」（Sirat）。
而其實「左撇子女孩」在日前公布的國家評論協會獎上，就已入選「年度五大國際影片」，這也是繼國際名導李安之後，暌違多年再有台灣電影獲此殊榮。
本屆評論家選擇獎入圍大贏家由17項提名的「罪人」（Sinners）領跑，其次是才剛在美國國家評論協會獎成為大贏家的「一戰再戰」（One Battle After Another）14項。近年來評論家選擇獎成為奧斯卡獎的指標之一，去年的奧斯卡最佳加影片得主「艾諾拉」（Anora），就是在評論家選擇獎上奪下最佳影片，最後喜迎小金人。第31屆評論家選擇獎將於2026年1月4日揭獎。
