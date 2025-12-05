台片「左撇子女孩」持續發光 入圍美國「評論家選擇獎」

「左撇子女孩」入圍評論家選擇獎「最佳國際影片」最後五強。（圖／光年映畫提供）

近年被譽為奧斯卡風向球之一的「評論家選擇獎」（Critics' Choice Movie Awards），今天公布入圍名單。台片「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）殺進「最佳國際影片」最後五強，9歲童星葉子綺更入圍「最佳年輕演員」獎。

此次入圍的國際電影來頭不小，包括坎城金棕櫚得主的法國片「只是一場意外」（It Was Just an Accident）、韓國名導朴贊郁新作「徵人啟弒」（No Other Choice）、巴西「這不只是個間諜 故事」（The Secret Agent）、阿根廷 「Belén」、與西班牙的「穿越地獄之門」（Sirat）。

而其實「左撇子女孩」在日前公布的國家評論協會獎上，就已入選「年度五大國際影片」，這也是繼國際名導李安之後，暌違多年再有台灣電影獲此殊榮。