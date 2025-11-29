好像拍偶像劇 邱澤、許瑋甯曝試婚紗2人都笑場

許瑋甯(右)穿著爆乳白紗，與一身黑西裝的邱澤(左)笑容滿面現身。（記者王聰賢／攝影）

台灣演員邱澤 和許瑋甯 結婚4年，日前在台北文華東方酒店補辦婚禮，許瑋甯穿著爆乳白紗絕美現身。交換誓詞時，邱澤數度哽咽：「我會牽著妳的手，直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，都在妳身邊，希望下輩子經過妳身邊時，妳可以認出...我愛妳，至死不渝」，許瑋甯聽到淚崩，兩人隨即甜蜜接吻。

許瑋甯則分享多次為邱澤心動的實例，最終極是他為她燒熱水，跑上跑下倒入浴缸為她取暖，也喜歡他在她懷孕時「稱讚我可愛、漂亮」，並告白「我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣快樂幸福」。

邱澤回憶當初愛妻第一次試婚紗時，他坐在沙發上，當簾幕一打開，兩人竟然都笑場，畢竟都是身經百戰的演員，覺得好像在拍偶像劇。

婚宴共邀請432人，採長桌形式，以文華東方目前最頂級加10%服務費為72380台幣(約2305.6美元)，光酒席約311萬台幣(約9.9萬美元)。婚戒由邱澤設計，藏的巧思是「戒指裡有彼此名字」。至於總花費兩人都不透露，許瑋甯強調「心意」，開心最重要。

受訪時，邱澤提到從早忙到晚，由於腦子處理很多事，「當我不知該怎麼辦的時候，知道身邊有她，一切就會好很多」，許瑋甯聽了笑回：「這是你的誓詞嗎？」她認為誓詞很有必要，會不斷回憶彼此一路走來的幸福點滴。

兒子Ian才5個月大，為了婚禮也打扮跟爸爸一樣，要不要當花童？答案是「看他心情」，畢竟不知他見到這麼多人會不會緊張，即使沒哭，仍得安撫，許瑋甯補充：「他在觀察。」

蜜月的安排沒那快，因為婚禮一結束，兩人就各自有工作，但「帶著寶寶」仍是必須，他用一種痴迷語氣說：「因為我們現在都會捨不得他。」平時跟兒子說話就是兩片嘴唇發出「波波」聲，Ian只要一聽到就會笑。

當天剛好是「小鬼」黃鴻升 生日，許瑋甯感性的說：「他對我來講是個緣分，當時找場地就是11月28號這個日子有空，算是冥冥中的安排，我很開心，如果是今天代表他有來。」