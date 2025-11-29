我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

好像拍偶像劇 邱澤、許瑋甯曝試婚紗2人都笑場

記者趙大智╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許瑋甯(右)穿著爆乳白紗，與一身黑西裝的邱澤(左)笑容滿面現身。（記者王聰賢／攝影）
許瑋甯(右)穿著爆乳白紗，與一身黑西裝的邱澤(左)笑容滿面現身。（記者王聰賢／攝影）

台灣演員邱澤許瑋甯結婚4年，日前在台北文華東方酒店補辦婚禮，許瑋甯穿著爆乳白紗絕美現身。交換誓詞時，邱澤數度哽咽：「我會牽著妳的手，直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，都在妳身邊，希望下輩子經過妳身邊時，妳可以認出...我愛妳，至死不渝」，許瑋甯聽到淚崩，兩人隨即甜蜜接吻。

許瑋甯則分享多次為邱澤心動的實例，最終極是他為她燒熱水，跑上跑下倒入浴缸為她取暖，也喜歡他在她懷孕時「稱讚我可愛、漂亮」，並告白「我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣快樂幸福」。

邱澤回憶當初愛妻第一次試婚紗時，他坐在沙發上，當簾幕一打開，兩人竟然都笑場，畢竟都是身經百戰的演員，覺得好像在拍偶像劇。

婚宴共邀請432人，採長桌形式，以文華東方目前最頂級加10%服務費為72380台幣(約2305.6美元)，光酒席約311萬台幣(約9.9萬美元)。婚戒由邱澤設計，藏的巧思是「戒指裡有彼此名字」。至於總花費兩人都不透露，許瑋甯強調「心意」，開心最重要。

受訪時，邱澤提到從早忙到晚，由於腦子處理很多事，「當我不知該怎麼辦的時候，知道身邊有她，一切就會好很多」，許瑋甯聽了笑回：「這是你的誓詞嗎？」她認為誓詞很有必要，會不斷回憶彼此一路走來的幸福點滴。

兒子Ian才5個月大，為了婚禮也打扮跟爸爸一樣，要不要當花童？答案是「看他心情」，畢竟不知他見到這麼多人會不會緊張，即使沒哭，仍得安撫，許瑋甯補充：「他在觀察。」

蜜月的安排沒那快，因為婚禮一結束，兩人就各自有工作，但「帶著寶寶」仍是必須，他用一種痴迷語氣說：「因為我們現在都會捨不得他。」平時跟兒子說話就是兩片嘴唇發出「波波」聲，Ian只要一聽到就會笑。

當天剛好是「小鬼」黃鴻升生日，許瑋甯感性的說：「他對我來講是個緣分，當時找場地就是11月28號這個日子有空，算是冥冥中的安排，我很開心，如果是今天代表他有來。」

許瑋甯 邱澤 黃鴻升

上一則

MAMA全體黑衣登場「支持香港」 朴寶劍領眾星默哀20秒

下一則

香港大火／李連杰偕向太捐300萬港元救災 古天樂停海外活動

延伸閱讀

邱澤婚禮誓詞太催淚 女星「失控爆哭」妝全花掉

邱澤婚禮誓詞太催淚 女星「失控爆哭」妝全花掉
柯震東現身邱澤、許瑋甯婚禮…透紅包金額「夠新人回本」　

柯震東現身邱澤、許瑋甯婚禮…透紅包金額「夠新人回本」　
邱澤、許瑋甯補辦婚禮堪比三金典禮 他的誓詞讓她淚崩

邱澤、許瑋甯補辦婚禮堪比三金典禮 他的誓詞讓她淚崩
邱澤、許瑋甯今補辦婚宴 星光閃閃的賓客名單曝光

邱澤、許瑋甯今補辦婚宴 星光閃閃的賓客名單曝光

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗