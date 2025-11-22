觀影說劇╱金馬觀眾票選冠軍 「陽光女子合唱團」被曝太好哭

「陽光女子合唱團」讓不少觀眾看到哭。（圖／壹壹喜喜電影公司提供）

「陽光女子合唱團」編劇呂安弦因為此片而獲得第47屆電影優良劇本獎優獎之外，日前在金馬影展的特映場也在觀眾票選排行榜拿下第一名的優異成績。有觀眾在網路上分享「太好哭了」，途中想擤鼻涕還要挑合唱團唱歌聲音大的時候，以免尷尬。

吉米哥：「後半段太誇張，哭到停不下來。」音樂也是話題之一，有網友說：「音樂很棒，原本一開始是懷舊歌曲，雖然有驚喜是這幾首我從小聽到大的歌，但更棒的是有創造新的歌曲。」還有人說「有唱有笑也有哭。每個角色都非常生動。」「明明來看電影，也像是來看了好幾場合唱團、歌舞劇表演。」「淚點很高或眼睛很乾的朋友可以挑戰看這部，哭到抖。改編自韓國電影卻走出自己的風格，也拍出截然不同的結局。」也因為全場啜泣聲不斷，讓觀眾充滿了4DX的觀影體感，還有觀眾提醒一定要帶衛生紙看這部電影。

「陽光女子合唱團」中女演員們展露的才藝也是讓觀眾驚艷的最大亮點。孫淑媚首次演唱台語Rap，陳庭妮拿出兒時鋼琴才藝、安心亞還特訓B-box，還有已經才藝滿滿的翁倩玉還又多了指揮的技能。在電影中歌唱擔當的孫淑媚，雖然唱歌難不倒她，但是這次她壓力超大的原因是：這次她還特別為了「陽光女子合唱團」Rap台語歌「Je Gai姐改」作詞作曲，並且由金曲獎得主陳建騏老師製作。孫淑媚覺得雖然很緊張卻讓她開發出新技能很有成就感：「當初寫詞的時間很短，導演跟我討論語氣、口頭禪，讓我把人物個性寫進去，因為錢、小孩、家庭而誤入歧途，但是希望大家能夠一起度過難關。」

陳庭妮在電影中飾演一位暖心的獄警，同時也為了片中表演合唱團的橋段，讓她重拾彈鋼琴這件事，陳庭妮因為自己小時候有學過鋼琴，但是也多年沒有碰到鋼琴了，所以原本以為只是一兩首的和弦伴奏就好，沒想到導演那麼狠，她說：「一口氣來了六首，還有爬音、四五個和弦跳接，我覺得真的挫敗了。」讓她壓力很大。

安心亞在「陽光女子合唱團」中飾演一名因為走私而入監服刑的女子阿蘭，她們為了要能夠有不同的才藝，所以導演林孝謙安排她在電影中要來一段B-box，安心亞說：「一收到這個任務，看了超多B-box的影片，攪盡腦汁的想盡我所能模仿的各種嘴型，我每天眼睛一睜開隨時都在『噗呲克呲』。」還好後來果然順利完成導演交付給她的一大難題。

在片中被大家尊稱為「奶奶」的翁倩玉，她不僅在銀幕下把溫暖傳遞給片中的所有女星之外，那個能量也傳遞給看電影的觀眾們。電影中她站在舞台上所扮演的是一個指揮，雖然看起來是背對觀眾，但是所有的演員卻看到她眼眶泛淚，幾乎每個人也都被她感動到臉都泛紅。