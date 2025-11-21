萬芳揭昔日唱片大賣不快樂 第1次演戲才覺得「舒服」

萬芳學會接納自我，認為「真實比完美更有力量」。（圖／公視提供）

公視「誰來晚餐」近日邀請台灣歌手萬芳擔任來賓，她分享出道心路歷程，坦言當歌手時唱片大賣卻不快樂，接觸戲劇後才發現很舒服，「那個舒服是因為聚光燈不是只打在我一人身上，而是所有的人」。

萬芳平時個性低調內向，對於要去陌生人家作客這件事感到有點困難，但聽聞受訪家庭中的女主人麗頴提到，因為自己近期的專輯作品帶給她生命許多力量，讓萬芳感動表示：「其實這樣子的回饋，也帶給我很多力量，所以我想來看看她；用生命影響生命，其實是一件很美妙的事情。」

曾在臺東駐村2個月的萬芳，與同樣喜歡大自然的受訪家庭很有共鳴，得知受訪家庭成員是她的歌迷，萬芳大方分享自出道以來的心路歷程。她以流行歌手身分出道，剛好有連續幾首歌曲被選為當年八點檔戲劇主題曲，專輯也因此熱銷讓她成為暢銷歌手，但她卻發現自己越來越不快樂。

萬芳坦言因為自己的個性，不習慣去上節目宣傳、玩遊戲，但也因此讓她在影視領域找到另一片天。她笑說：「其實我並不習慣以非常主流的方式去呈現我自己，所以當我第一次演戲的時候，我覺得我好舒服，那個舒服是因為那個聚光燈，不是只打在我一人身上，而是所有的人。」