觀影說劇╱斷腿分身血腥逼真 張軒睿被虐嚇到難出戲

張軒睿在「造物獄」中飽受前任折磨。（圖／Line TV提供）

台灣演員張軒睿主演LINE TV影集「黑盒子」之「造物獄」單元，該劇描述他遭雕刻家前女友（陸夏飾）以禁忌巫術複製出「斷腿分身」，並將其囚禁於地窖中的獵奇故事，畫面血腥驚悚超越尺度，張軒睿甚至下了戲一度無法從角色的情緒抽離，驚魂未定。

「造物獄」探討控制欲、執念與扭曲的愛，張軒睿在劇中飽受前女友肢體與情感折磨，除了因大量裸上身畫面，需刻意管理身材之外，親密戲也讓他吃盡苦頭，其中他被截肢後遭陸夏硬上一段，病態虐感令人驚恐，連張軒睿在接受LINE TV訪問時，提到拍激情戲，誠實回：「超惡心，何來浪漫可言。」

張軒睿說，劇組在開拍前先安排這場戲的親密練習，讓他和陸夏對彼此有足夠的信任感和安全感，「所以到了真正拍攝，就比較能順著練習過的肢體語言去感受當下的情緒」對他而言，重要的是如何精準執行，同時讓2人在工作上沒有不舒服的感覺，至於觀眾看到的駭人與惡心感，他也稱：「就是加上鏡頭、剪接和後期的幫忙一起營造的氛圍。」

拍攝過程中，張軒睿遭囚禁、半跪逃亡，以及親密連結劇情是否造成陰影？他坦言不到陰影程度，只是有個鏡頭在喊卡後，他情緒未能立即平復，仍在角色狀態中，導致下了戲，陸夏貼心要扶他，「我下意識叫她不要碰我。」但話一出口，2人都嚇到，後來張軒睿也向陸夏道歉，解釋是因情緒未恢復造成。