赴台像回家 妻夫木聰自曝差點忘記帶護照

快訊

記者陳穎╱綜合報導
妻夫木聰為電影「寶島」赴台出席金馬影展。（記者沈昱嘉／攝影）
日本男神妻夫木聰帶著大友啟史執導新作「寶島」赴台參加金馬影展首映會。赴台多次的他笑說：「台灣就像是我第二個家，因為太熟悉，這次來還差點忘記帶護照。」

「寶島」改編直木賞獲獎小說，描述沖繩被美軍占領初期，複雜的本土或外來的認同議題，年輕人在時代下的成長與分岔的人生，大時代下的權力抗爭與愛恨情仇。妻夫木聰是福岡出身、橫濱長大，他表示，這一次演出讓他了解到許多課本上沒有提及的歷史，也為了電影做了很多功課，深刻到很希望能把血液都換成沖繩在地人的血。

導演大友啟史則透露，私下有多次來台旅遊，第一次參加金馬影展，備受禮遇，期待未來每一年都可以受邀。妻夫木聰則表示，過去曾為了拍片有到花蓮長住，也曾有過導演夢，還為了勘景多次來台灣，但後來遇到疫情，才讓計畫停擺。

妻夫木聰同時還是交通部觀光署日本市場台灣觀光代言人，他認為台灣最大魅力就是美食，但他認為很多人都還沒認真了解台菜，他最愛的就是香菜和九層塔，想要讓更多日本人了解台灣美食的真諦。

大友啟史挑戰拍攝充滿政治議題的電影，正反兩極的評論都有，他坦言：「我仍正在消化所有的意見。」妻夫木聰在電影中演出橫跨30年的沖繩人，他分享最困難的事是在詮釋青少年時期有很多奔跑的戲，很多長鏡頭要一鏡到底，需要大量體力，但精神上卻是後半段最辛苦，還得演出內心無處可逃的窘境。

