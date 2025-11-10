唐美雲笑談「神秘富商」 12年假髮下秘密曝光

唐美雲(右)、方馨(左)演出「「鳩摩羅什‧千年⼀譯」。（圖／武童文化事業有限公司提供）

唐美雲歌仔戲團傾力打造，歷經3年籌備，年度旗艦影集「鳩摩羅什‧千年一譯」日前於中影文化城舉行開鏡儀式。繼曾獲金鐘戲劇類節目創新獎的「孟婆客棧」後，唐美雲再推出螢幕新作，為詮釋西域高僧「鳩摩羅什」波瀾壯闊的一生，她長達12年「假髮下的秘密」光頭造型曝光，笑說自從剃光三千煩惱絲後，省掉許多生活上的麻煩，「我覺得『圓頂』很自在、輕鬆，真正沒煩惱。」

製作人唐美雲、導演鄭文堂與藝術總監黃文英，帶領方馨、陳竹昇、唐文華、陳家逵等出席「鳩摩羅什‧千年一譯」開鏡儀式，該劇承襲大愛台「高僧傳」系列精神，並將全力升級製作規格，是一場結合傳統戲曲與現代研究的文化盛事。日前唐美雲剛結束歌仔戲舞台劇 「夢在海潮那邊」公演，劇中她與小咪扮演的「神秘富商」引發討論，不少人關心她的感情生活，還問「富商」在哪裡，令她哭笑不得，大嘆自己連睡覺時間都少得可憐了，哪有時間談戀愛。

唐美雲忙劇團排練、忙上政大EMBA碩二班準備論文，現在又有新戲開拍，每天只能睡3、4個小時，但數十年來如一日，她樂在工作，以傳承歌仔戲為使命，表示前陣子邀請從沒看過歌仔戲舞台劇的學妹看戲，其舞台上聲光藝術呈現，令停留在過去電視歌仔戲既定印象的觀眾們大為讚嘆，唐美雲說：「這就是我要持續創新傳統戲曲的目的。」

近期閃兵 事件燒不停，陳竹昇、陳家逵當年分別服役2年、1年10個月，聽到都在空軍服役，2人立刻互報梯次，陳家逵笑言：「我飛虎740多。」陳竹昇立刻喊：「菜菜菜，我飛虎631。」一聊起當兵往事，果真話匣子停不了，陳家逵說定裝時看到唐美雲剃頭，還忍不住走過去：「妳終於可以體會男生當兵的心情。」