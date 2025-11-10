我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

唐美雲笑談「神秘富商」 12年假髮下秘密曝光

記者陳慧貞╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
唐美雲(右)、方馨(左)演出「「鳩摩羅什‧千年⼀譯」。（圖／武童文化事業有限公司提供）
唐美雲(右)、方馨(左)演出「「鳩摩羅什‧千年⼀譯」。（圖／武童文化事業有限公司提供）

唐美雲歌仔戲團傾力打造，歷經3年籌備，年度旗艦影集「鳩摩羅什‧千年一譯」日前於中影文化城舉行開鏡儀式。繼曾獲金鐘戲劇類節目創新獎的「孟婆客棧」後，唐美雲再推出螢幕新作，為詮釋西域高僧「鳩摩羅什」波瀾壯闊的一生，她長達12年「假髮下的秘密」光頭造型曝光，笑說自從剃光三千煩惱絲後，省掉許多生活上的麻煩，「我覺得『圓頂』很自在、輕鬆，真正沒煩惱。」

製作人唐美雲、導演鄭文堂與藝術總監黃文英，帶領方馨、陳竹昇、唐文華、陳家逵等出席「鳩摩羅什‧千年一譯」開鏡儀式，該劇承襲大愛台「高僧傳」系列精神，並將全力升級製作規格，是一場結合傳統戲曲與現代研究的文化盛事。日前唐美雲剛結束歌仔戲舞台劇「夢在海潮那邊」公演，劇中她與小咪扮演的「神秘富商」引發討論，不少人關心她的感情生活，還問「富商」在哪裡，令她哭笑不得，大嘆自己連睡覺時間都少得可憐了，哪有時間談戀愛。

唐美雲忙劇團排練、忙上政大EMBA碩二班準備論文，現在又有新戲開拍，每天只能睡3、4個小時，但數十年來如一日，她樂在工作，以傳承歌仔戲為使命，表示前陣子邀請從沒看過歌仔戲舞台劇的學妹看戲，其舞台上聲光藝術呈現，令停留在過去電視歌仔戲既定印象的觀眾們大為讚嘆，唐美雲說：「這就是我要持續創新傳統戲曲的目的。」

近期閃兵事件燒不停，陳竹昇、陳家逵當年分別服役2年、1年10個月，聽到都在空軍服役，2人立刻互報梯次，陳家逵笑言：「我飛虎740多。」陳竹昇立刻喊：「菜菜菜，我飛虎631。」一聊起當兵往事，果真話匣子停不了，陳家逵說定裝時看到唐美雲剃頭，還忍不住走過去：「妳終於可以體會男生當兵的心情。」

台劇 閃兵

上一則

惜食？不衛生？ 張藝興直播用餐 刺身突掉手機上照吃不誤

下一則

「深度安靜」張孝全曝心急 透露「沉澱20秒再演」 內幕

延伸閱讀

癌友落髮難避免 正妹研究生剃光頭捐髮「真正的美是勇氣與善良」

癌友落髮難避免 正妹研究生剃光頭捐髮「真正的美是勇氣與善良」
吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？
南加9歲女同遊失蹤 母半路換車牌行徑可疑

南加9歲女同遊失蹤 母半路換車牌行徑可疑
九歲女兒旅行途中神秘失蹤 母親可疑行為爆光

九歲女兒旅行途中神秘失蹤 母親可疑行為爆光

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活