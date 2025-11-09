張震紐約街頭狂奔 遭外送員「誤認是同業」

張震很希望繼「緝魂」之後再封影帝。（圖／甲上娛樂提供）

台灣男星張震 今年以「幸福之路」第六度入圍金馬影帝，正在外地拍戲的他，以視訊接受媒體訪問。他在片中飾演在異鄉漂泊打拚的外送員 ，透露拍攝時還被當地外送員錯認成真的外送員。他自認此次演出放鬆，對再奪金馬獎頗有信心。

演員張震（右）在電影「幸福之路」中扮演一名華人移民外送員，在做為生財工具的車子被偷後，遭遇一連串慘事。（圖／甲上娛樂提供）

「幸福之路」從去年12月拍到今年1月，整個電影都在美國街頭拍攝，張震表示比想像中還要冷，他在第五大道來回奔跑尋找腳踏車，鏡頭放在很遠的地方拍攝，感覺很真實不像在演戲，「當時有個很感動的點，有個送外賣的人覺得我的車真的不見了，還來關心我，我就跟他說我在忙不要管我」。

該片雖名為「幸福之路」，但片中張震卻遭遇各種生活瑣碎的大小衰事，被問起他人生中最幸運的事為何，他笑說：「就講個最近的好了，我覺得近期有天睡了九個小時，中間都沒有起來，覺得一天都很美好。」

最後，提到月底是否出席金馬獎頒獎典禮，張震坦言目前正在跟劇組請假中，很希望繼「緝魂」之後再封影帝：「我覺得拍攝『幸福之路』滿特別的，這是我拍戲以來滿不一樣的角色，可能是在紐約也可能是這個人物或是角色發生的事情，我自己也是很放鬆的狀態去演繹這樣的一個人。」不過他坦言目前還沒有看過其他影帝競爭者的作品。