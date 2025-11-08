我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

林志玲：想念被小S罵的時光 親友都覺得很有趣

記者廖福生／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
林志玲哽咽談與小S的互動。(圖／文策院提供)
林志玲哽咽談與小S的互動。(圖／文策院提供)

藝人林志玲今年在「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」中，首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「TCCF PITCHING 提案大會」設立專屬獎項的藝人。林志玲談到金鐘獎小S蔡康永合體重現「康熙來了」，這畫面讓她一看到就哭了。

此獎項由她親自發起，鎖定長片、動畫、紀錄片3類別，分別設置新台幣50萬元獎項，共計獎金150萬元(4.8萬美元)，鼓勵聚焦「女性議題」的原創影視作品，邀請創作者用影像表現溫柔觀點，把愛與希望傳遞給世界。此次設獎不僅展現她對影視產業的投入，也呼應全球對女性創作與性別平等的高度關注。

談到「未來力量獎」的想法起點，林志玲透露，完全來自於身為母親的身分，「現在的小孩很多時間與YT相處，我對這些有時候會有點擔心，現在我們做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，給孩子們不一樣的改變。」

林志玲提到，會以個人名義設立「林志玲未來力量獎」同時也是她回饋社會的想法：「我覺得如果現在可以做一點點回饋，希望能夠帶給大家社會一個比較正常的改變。這次是藉由有創作力的電影人，透過他們的故事來實現。」

金鐘獎上小S復出與蔡康永合體重現「康熙來了」的畫面，林志玲語帶哽咽透露，當時看到小S走出來就哭了：「我完全無法停止的眼淚，失去親人的痛苦真的很煎熬，她很有勇氣站在舞台上，還盡可能將微笑帶給大家，失去親人有時候不一定能走出來。」

林志玲提到，小S經常在節目上和她對話，讓她笑說：「她罵我覺得好想念、好甜蜜！」林志玲透露，現在會在網路看到以前上康熙的片段，朋友和家人都覺得很有趣。她坦言有私下傳訊和小S說加油。

最後，許多粉絲都期待林志玲重回螢光幕前，她坦言要謹慎，但如果她的出現能夠鼓勵到某些在這個年紀、在家裡喘不過氣來的女性朋友，找回一點自己，她覺得會更有意義，「我其實沒有眷戀鎂光燈。若要參加實境節目，會需要花很多時間離開家裡，目前仍以家庭為主」。至於會不會出席今年的金馬盛會，林志玲表示並不會出席。

林志玲 小S 蔡康永

上一則

「西遊記」沙僧劉大剛病逝 40年來該劇多位演員離世

下一則

74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦鬍鬚白 曾負巨債住貧民窟

延伸閱讀

林志玲哽咽談小S：看她走上金鐘獎台淚崩…懷念對罵時光

林志玲哽咽談小S：看她走上金鐘獎台淚崩…懷念對罵時光
小S暫時不回「小姐不熙娣」金鐘獎金全捐花蓮助重建

小S暫時不回「小姐不熙娣」金鐘獎金全捐花蓮助重建
小S兌現金鐘承諾 派翠克曬轉帳證明「獎金全捐花蓮」

小S兌現金鐘承諾 派翠克曬轉帳證明「獎金全捐花蓮」
林志玲代言辣跳「ready舞」 網驚呼：太可愛了

林志玲代言辣跳「ready舞」 網驚呼：太可愛了

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51
62歲的音樂人屠穎驟逝。(取材自微博)

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

2025-11-02 01:11

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」