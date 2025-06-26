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「把肯尼丟一邊」蔡依林新歌DIY 隱喻女性覺醒

記者林士傑╱綜合報導
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蔡依林穿著血紅馬甲拍攝「DIY」單曲封面。（圖／凌時差音樂提供）
蔡依林穿著血紅馬甲拍攝「DIY」單曲封面。（圖／凌時差音樂提供）

蔡依林（Jolin）的新歌「DIY」承襲「Pleasure」一曲對欲望的召喚，回應對自身內在的渴望，她說：「『DIY』是覺醒的引言，讓人察覺自己的身體喜歡如何被對待，因為現實裡，身體的訊號往往被忽視或扭曲，無論害羞或恐懼，都要誠實且勇敢地面對。」

由於欲望相關話題多為男性觀點，Jolin期望透過創作表達不同視角，以「身體」為命題親自填詞，希望大家學會珍惜並聆聽自己的需要，歌詞的「把肯尼丟一邊」，更隱喻著身為女性的「芭比們」都要開始學會自愛，成為自己身體的主人。她表示：「當你知道自己要什麼，就像把力量握在自己手中。」不必仰賴他人給予快感，也不再取悅誰的凝視。

「DIY」一曲是她在新專輯「Pleasure」中最早完成的歌詞，眾所皆知她求好心切，編曲前後更改了多達34種版本，展現出對作品的極致堅持與用心，而反覆出現的「DIY」歌詞如同咒語一般，讓人進入一場引發內在力量的儀式，直擊最真實的內心需求。

她穿著血紅馬甲拍攝單曲封面，慵懶地躺在同樣充滿挑逗氛圍的鮮紅膠床，床底好幾雙急欲衝出的情欲之手，帶著無法抑制的張力，瞬間引爆視覺震撼，也呼應了「Pleasure」MV中數雙象徵欲望的手，展現對欲望、美感與力量三者的詮釋，歌曲於27日數位上架。

芭比 蔡依林

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