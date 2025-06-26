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結婚4年迎雙喜 許瑋甯挺孕肚 邱澤被爆房產大賺

記者趙大智╱綜合報導
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許瑋甯今年2月（左）以董事身分出席春酒，老公邱澤甜蜜相伴。（記者趙大智／攝影）
許瑋甯今年2月（左）以董事身分出席春酒，老公邱澤甜蜜相伴。（記者趙大智／攝影）

台灣演員許瑋甯邱澤結婚4年如願懷孕，雖然雙方未正面回應喜訊，但她日前挺孕肚獨自散步被目擊，目測7個月左右，預產期約莫在秋季。而邱澤則因一場房產交易被爆是台北迪化街地主，還因此大賺超過億元(1億台幣約343.2萬美元)，許瑋甯腹中貝比未出生就帶財。

邱澤過去曾在迪化街投資餐廳，據「鏡週刊」，2019年他砸8950萬元(約306.3萬美元)買下161坪透天古厝，近來被凌華科技旗下教育基金會買下，簽約時邱澤名字曝光，房價推估破億元。但邱澤經紀人孫嘉騏再三澄清，那是她公司「海納百川」資產，認為是房仲誤會，表示邱澤重心專注在演藝事業上。

許瑋甯今年2月分享喜愛一個人散步的感覺，「不用思考路線，不用顧慮夥伴」，連耳機都收起。今年2月夫妻倆難得在抓馬文化酒會上合體。許瑋甯宣布新身分，成為「時間軸製作所」董事，事前她問邱澤：「我的公司要跟大家見面，可以陪我一下嗎？」他一口答應：「當然。」

鏡週刊報導，邱澤一路從「小資女孩向前衝」走紅，再到「當男人戀愛時」，身價始終神祕，業界估算他早期演出國片的片酬是一部約新台幣200萬元(約6.85萬美元)、電視劇則是一集30萬元(約1.02萬美元)，位處台灣演員高薪俱樂部排名前列。而邱澤在中國大陸的片酬則從未被流出實際金額，但據悉是台灣酬勞價格乘以4倍左右。

攄報導，邱澤出道以來演了超過十部陸劇，也演了約十部陸製電影，幾乎年年都有作品推出，加上賽車比賽的獎金、贊助及代言等，邱澤年收輕鬆破新台幣千萬元(約34.3萬美元)。

邱澤 許瑋甯 賽車

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