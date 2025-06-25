柯震東豪宅涉漏水擾鄰6年遭告 法院判賠

柯震東住家因裝潢讓鄰居漏水，法院判賠了。（取材自Instagram）

柯震東經常在個人社群平台上分享生活點滴，過去他曾於個人YT頻道上開箱位於台北市東區的自家豪宅，累積破百萬的點閱數。但近日傳出柯震東樓下鄰居深受漏水困擾多年，告上法院後。法院最後判決柯家得賠償鄰居23萬8155元(約8086美元)。

根據「鏡週刊」報導指出，柯震東和父母的住家位於東區精華地段，由於太多粉絲都知道他住哪，柯震東曾透露，家裡因此裝了5道鎖。但該房疑似因2015年重新裝修時移動管線，導致樓下鄰居從2019開始陸續發生天花板漏水問題，持續6年。但柯家認為漏水與重新裝潢的時間相差4年，不認為是裝潢造成，雙方因此鬧上法院。

雙方官司打了一年多，法院請台北市建築師公會介入協助鑑定後，認定鄰居漏稅問題為柯家浴室地板墊高，導致內部排水管線出問題，才使讓樓下鄰居出現家中漏水的狀況，因此判決柯家應賠償鄰居，須支付相關修繕費用，合計為23萬8155元。

而柯震東日前因2隻愛犬接連過世，心情低落，出席活動受訪時曾坦言「感覺像是老天在開玩笑」而他本月剛過34歲生日，也在社群平台上發文指出「今年依然不快樂」，如今再發生此事，看來今年的心情或許還是不太美麗。