南韓偶遇小S？ 網友曝她瘦了一大圈 衣服都撐不住

小S(右)仍深陷姊姊徐熙媛病逝的悲痛之中。（取材自微博）

大S（徐熙媛 ）今年2月於日本病逝，妹妹小S （徐熙娣）深陷悲痛之中，宣布停工半年，今有大陸網友稱在南韓 偶遇小S，網友表示小S瘦了一大圈，明顯狀態欠佳，網友也因此不敢提出合照，而「小S韓國被偶遇」關鍵字衝上微博熱搜，對於小S是否人真的在南韓，經紀人目前還沒有回應。

大陸網友發文表示，在首爾江南區的Josun Palace酒店偶遇小S，該酒店是南韓歷史最悠久的酒店，以奢華著稱，網友偶遇小S時，小S正在辦理入住手續，一開始網友並沒有認出她，是同行的朋友覺得有點像，隨手拍下照片，再進行對比，認為就是小S本人。

網友透露，自己剛好還跟小S住在同一層樓，網友趁小S走出電梯時，問對方是否就是本人，小S愣了好幾秒才點頭承認，網友原本打算想要合影，但明顯感受到小S情緒低落，所以放棄合照的念頭，網友稱小S整個人瘦了一大圈，因為小S身上的外套是舊衣服，但如今卻顯得太過寬鬆，也讓網友們相當心疼。

據中國媒體報導，小S近日現身南韓首爾，根據該名網友描述，小S當時身穿一件過往公開照片曾穿過的外套，但如今看起來衣服明顯寬鬆許多，「感覺整整小了一個尺碼」，顯示她體重可能驟降不少，由於她看起來情緒不佳，連一旁的粉絲都不敢主動上前要求合影。

該網友進一步透露，入住後意外發現與小S住在同一樓層。某次搭電梯時，直接詢問對方是否為小S，對方當下愣住數秒後才點頭確認，讓網友更加確信其身分。不過，礙於對方神情略顯疲憊，加上整體氛圍沉重，該網友最終選擇不打擾，未進一步拍照或打擾。小S此行未公開，也被部分網友懷疑是舊照，相關畫面曝光後，也讓不少中國網友留言「太瘦了，小S要堅強」、「這是小S嗎，快認不出來，姐姐不願你這樣」、「認不出」。

消息傳回台灣後，眼尖的網友發現，直言目擊者在小紅書上貼小S身形消瘦的照片，根本就是數年前就已經存在的影片。