我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

蔡依林床照曝光美翻 DIY「成為自己身體的主人」

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡依林穿著血紅馬甲拍攝「DIY」單曲封面。(凌時差音樂提供)
蔡依林穿著血紅馬甲拍攝「DIY」單曲封面。(凌時差音樂提供)

蔡依林（Jolin）新歌「DIY」承襲「Pleasure」對欲望的召喚，回應對自身內在的渴望，以「身體」為命題親自填詞，她說：「『DIY』是覺醒的引言，讓人察覺自己的身體喜歡如何被對待，因為現實裡，身體的訊號往往被忽視或扭曲，無論害羞或恐懼，都要誠實且勇敢地面對。」

由於「欲望」相關話題多為男性觀點，Jolin期望透過創作表達不同視角，也希望大家學會珍惜並聆聽自己的需要，歌詞的「把肯尼丟一邊」，更隱喻著身為女性的「芭比們」都要開始學會自愛，成為自己身體的主人。

歌曲有如身為女性對自我再開發的序章，回歸與身體的對話，她表示：「當你知道自己要什麼，就像把力量握在自己手中。」不必仰賴他人給予快感，也不再取悅誰的凝視，這首歌邀請人們真實地面對自己的渴望，表達出最直覺的本能與生而為人最真實的嚮往。

「DIY」一曲是她的新專輯「Pleasure」中最早完成的歌詞，眾所皆知她求好心切，編曲前後更改了多達34種版本，展現出對作品的極致堅持與用心，而反覆出現的「DIY」歌詞如同咒語一般，讓人進入一場引發內在力量的儀式，直擊最真實的內心需求。

她穿著血紅馬甲拍攝單曲封面，慵懶地躺在同樣充滿挑逗氛圍的鮮紅膠床，床底好幾雙急欲衝出的情欲之手，帶著無法抑制的張力，瞬間引爆視覺震撼，也呼應了「Pleasure」MV中數雙象徵欲望的手，展現對欲望、美感與力量三者的詮釋，歌曲將於27日數位上架。

蔡依林喊話女性要成為自己身體的主人。(凌時差音樂提供)
蔡依林喊話女性要成為自己身體的主人。(凌時差音樂提供)

蔡依林

上一則

吳京急了…那爾那茜遭封殺 連累5億巨製「鏢人」

下一則

黃子韜徐藝洋孩子首曝光？ 網：算時間應該是去年在美出生

延伸閱讀

hito流行音樂獎／暌違6年新歌 蔡依林壓軸首演Pleasure

hito流行音樂獎／暌違6年新歌 蔡依林壓軸首演Pleasure
蔡依林將開演唱會？ Hit Fm：典禮主持人一時口誤

蔡依林將開演唱會？ Hit Fm：典禮主持人一時口誤
蔡依林演唱新歌 「超前衛闇黑皮革裝」辣翻全場

蔡依林演唱新歌 「超前衛闇黑皮革裝」辣翻全場
蔡依林爆後台冷冷回絕蔡健雅 她覺悟：當朋友就好

蔡依林爆後台冷冷回絕蔡健雅 她覺悟：當朋友就好

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除