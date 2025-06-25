蔡依林床照曝光美翻 DIY「成為自己身體的主人」

蔡依林穿著血紅馬甲拍攝「DIY」單曲封面。(凌時差音樂提供)

蔡依林 （Jolin）新歌「DIY」承襲「Pleasure」對欲望的召喚，回應對自身內在的渴望，以「身體」為命題親自填詞，她說：「『DIY』是覺醒的引言，讓人察覺自己的身體喜歡如何被對待，因為現實裡，身體的訊號往往被忽視或扭曲，無論害羞或恐懼，都要誠實且勇敢地面對。」

由於「欲望」相關話題多為男性觀點，Jolin期望透過創作表達不同視角，也希望大家學會珍惜並聆聽自己的需要，歌詞的「把肯尼丟一邊」，更隱喻著身為女性的「芭比們」都要開始學會自愛，成為自己身體的主人。

歌曲有如身為女性對自我再開發的序章，回歸與身體的對話，她表示：「當你知道自己要什麼，就像把力量握在自己手中。」不必仰賴他人給予快感，也不再取悅誰的凝視，這首歌邀請人們真實地面對自己的渴望，表達出最直覺的本能與生而為人最真實的嚮往。

「DIY」一曲是她的新專輯「Pleasure」中最早完成的歌詞，眾所皆知她求好心切，編曲前後更改了多達34種版本，展現出對作品的極致堅持與用心，而反覆出現的「DIY」歌詞如同咒語一般，讓人進入一場引發內在力量的儀式，直擊最真實的內心需求。