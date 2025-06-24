黃安才宣告要「出家」 PO影返台嗑豆漿

黃安回台灣大嗑永和豆漿。（取材自微博）

62歲資深台灣男歌手黃安以一首「新鴛鴦蝴蝶夢」紅遍兩岸，近年定居中國超過20年，並多次發表親中立場，遭部分台灣網友批為「舔共藝人」。近日他在社群平台宣告「出家」，稱決心皈依佛門、講經說法，開啟人生新篇章，沒想到日昨突然曬出回台畫面，現身永和豆漿店享用家鄉美食，掀起熱議。

噓！星聞報導，黃安在微博 分享影片，只見他大嗑鹹豆漿、水煎包、荷包蛋，開心寫道：「其實啥也不用說，也沒必要解釋啥，就看看安哥現在在哪裡吃早餐吧，哈哈哈哈哈！」他提到，兩年前視網膜剝離期間首次到這間早餐店用餐，這回重返熟悉地點，老闆娘還誇他「氣色一次比一次好，今天最好」。

黃安自豪表示：「面相是靈魂的模樣，氣色是五臟的現況，看來這兩年咱修得很不錯哦，阿彌陀佛，謝謝。」他透露拍片是因網友提醒他「好幾天沒曬早餐了」，才決定分享自己品嚐家鄉味的畫面，展現輕鬆愉快的心情。

事實上，黃安日前才在微博感性吐露人生低谷：「過去30年，我至少出現兩次病危、一次破產、兩次被告、被台灣人討厭、連續20年不得上大陸衛視綜藝節目。」盡管命運多舛，他始終堅持樂觀、誠信待人，期許「隨緣消舊業，迎接明日朝陽」。

黃安上個月才自稱「生活狀態在某種意義上已經出家」，隔不到一個月就傳出回台灣大嗑早餐的消息，引發不少網友質疑其言行落差，不過也有支持者留言鼓勵他「保持健康，活得自在就是最好的修行」。