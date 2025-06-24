任金曲頒獎嘉賓 張清芳：我還年輕 盧廣仲：可慢慢吃飯

張清芳重出江湖為金曲獎助陣。（圖／台視提供）

第36屆金曲獎頒獎典禮將於6月28日晚間在台北小巨蛋登場，主辦單位公布頒獎嘉賓陣容，包含張清芳 、曾敬驊、盧廣仲、愛紗等人將齊聚一堂，一同參與一年一度的金曲盛會。

曾敬驊提高頒獎嘉賓顏值。（圖／台視提供）

歌壇「東方不敗」張清芳暌違多年回歸金曲舞台，將以頒獎嘉賓身分出席，她表示：「金曲獎是亞洲音樂的指標，典禮更是全亞洲人觀看學習的聖典，能再度上台感到無比榮耀，這也表示我還年輕。」她也鼓勵年輕創作者：「勇敢做自己，從生活與人生經驗中尋找創作靈感，將作品當作情緒抒發的出口。」

李玖哲最怕頒獎時口誤。（圖／台視提供）

「金曲歌王」李玖哲回憶起過去坐在台下等候獎項公布的那一刻緊張情緒，笑稱：「也是提醒我很久沒入圍啦，哈哈！」這回為了擔任頒獎嘉賓，他做足準備：「怕自己中文不好念錯字，得知要當頒獎人之後，我就把入圍者名字練習超過100遍。」

談及摯友方大同，李玖哲感性表示：「看到他入圍很多項很替他開心、驕傲，相信他在天上也一起參加這個盛宴，他的音樂永遠都在。」

分別在第19屆以及第22屆獲得最佳演唱組合獎的「大嘴巴」女主唱千田愛紗，再次回到金曲獎舞台擔任頒獎人，她表示：「入圍就是被肯定，平常心的去享受金曲獎這麼多優秀的音樂人在同一個空間裡的頒獎典禮。」

盧廣仲今年以頒獎嘉賓身分站上金曲。（圖／台視提供）

三金得主盧廣仲今年以頒獎嘉賓的身分站上金曲舞台，相較過去坐在台下等候獎項揭曉時緊張，他幽默表示：「當頒獎人晚餐可以吃得比較慢，消化比較好。」同時也向入圍好友們喊話：「結束後可以找我吃消夜。」