老爸胡瓜傳分產 小禎笑喊退休 要瓜哥繼續苦幹實幹

胡釋安（左起）、胡瓜、胡小禎一家人為新節目造勢。（記者王聰賢／攝影）

台灣藝人胡瓜和兒女小禎、胡釋安出席客台新節目「胡來旅行社」記者會，日前傳出胡瓜已為姊弟倆買好高額保單，並過戶信義區房產給兩人，小禎和胡釋安表示看到新聞也嚇了一跳，胡釋安脫口「我滿驚訝會問到這些東西」，小禎則說，新聞看似內容詳細，「但沒有一項是對的」，堅定駁斥傳聞。

胡瓜在信義區的鴻禧花園大廈買下兩戶，分別給小禎和胡釋安住，如今鴻禧花園即將都更，胡瓜說，因為鴻禧花園面對101大樓，附近觀光 客很多，等於是台北的門面，所以都更的速度比較快，「我親眼看著101蓋起來，交通黑暗期的時候是我在住，本來十幾年前市政府就希望都更，因為是門面，不用等到30年，獎勵20年就可以都更」。

姊弟倆預計三年後也要搬家，胡瓜會另外再買房給兩人住嗎？小禎回：「我跟安安都有養寵物 ，所以比較麻煩，要再慢慢找。」胡瓜則說：「要買房子的話，現在正是時機，現在房市不好。」所以會再買房？胡瓜擺擺手：「我年紀這麼大了，手上的東西能處理就不錯了。」小禎接話「你可以投資我們兩個啊」，胡瓜翻白眼「我一直在投資你們啊」，小禎也說，看到先前分家產的新聞嚇了一跳，「所以今天宣布退休 了，希望瓜哥以後繼續在演藝圈苦幹實幹」，全場笑翻。

胡家三人一起錄實境節目，也看到彼此不為人知的一面，胡瓜坦言這次錄影才發現小禎有嚴重的社恐，小禎說，有次搭高鐵被民眾認出來，對方興奮想越過經紀人跟她肢體接觸，她嚇到整個人縮起來不知道該怎麼辦，還好經紀人出手解圍，她解釋如果是在工作時間，她很樂意和民眾互動，但私下社恐就會發作，希望大家能理解。