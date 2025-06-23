零負評男神破功？林柏宏遭爆罵欠債父「流浪狗」

林柏宏（左起）因父親欠兄弟巨債家醜掀出。（摘自臉書）

林柏宏撕掉早年「林依晨師弟」標籤，星運扶搖直上，作品和代言不斷，人氣、形象、荷包皆豐收。不料爆出家醜，親叔伯控訴林柏宏父親借上千萬不還還搞消失，找上林柏宏竟被回嗆已讀不回，之後兄弟們與林父簽下450萬（約15.2萬美元）債權書，林柏宏還飆罵父親「流浪狗」，根本不是幕前溫厚形象，零負評男神破功。

林柏宏最新作品「96分鐘」是北影開幕片，因為涉險動作戲多，被封「湯姆克魯宏」，頗被看好。不料據「鏡週刊」報導，林父投資失利，身上有不少債務，為養育子女，向較親近的三兄弟借上千萬都不還，總計約2千萬元（約67.6萬美元）。叔伯跟週刊爆料，基於親情出手照顧林柏宏兄弟，而林柏宏走紅後，林父常炫耀，還會送餐到片場做公關，看在叔伯眼裡十分不開心，協商還款還放話「讓柏宏多賺幾年才能還錢」，但之後避不見面。

至於林柏宏本人也態度不佳，嗆二伯說要看到文件資料再說，讓二伯痛心他忘恩負義，蒐集欠款證明後，去年9月與林父簽下履約協議書。這讓林柏宏怒嗆父親，林父承受不了醉倒路邊送急，林柏宏竟到醫院怒罵父親。

對欠債一事，林父回應週刊有不認帳意味，也為兒子林柏宏開脫「他什麼都不清楚」，也否認兒子對自己不禮貌。而林柏宏目前尚未回應。