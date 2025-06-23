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觀影說劇╱主演「陌路兄弟」鳳小岳慶幸有考手排車駕照

娛樂新聞組╱綜合報導
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「陌路兄弟」主演鳳小岳（中）、納曜達亞卡浪（右）及瑞士演員皮耶安東尼（左）亮相。（台北電影節提供）
「陌路兄弟」主演鳳小岳（中）、納曜達亞卡浪（右）及瑞士演員皮耶安東尼（左）亮相。（台北電影節提供）

台灣與瑞士共同製作的電影「陌路兄弟」，於第27屆台北電影節舉辦亞洲首映會。製作人陳斯婷偕同瑞士導演瑪莉亞尼科里埃爾（Maria Nicollier）、主演鳳小岳、納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼杜比（Pierre-Antoine Dubey）亮相。

中央社報導，鳳小岳說：「20歲的時候，就希望自己做世界的橋梁，看完故事覺得在我眼前發光，加上沒拍過公路電影，劇情又有一些詼諧幽默的角度，我印象深刻就是片中的車子，很慶幸當初有考手排車駕照。」

導演尼科里埃爾透露，在挑選角色時曾苦思要如何連結台灣與歐洲，直到看見鳳小岳在「華燈初上」的表現後，便認定他是最適合的人選。來台灣時，甚至常在計程車上看到他的廣告照，更確信這位演員知名度。

據報導，瑞士演員皮耶為了角色投入不少努力。他在片中飾演一位游泳教練，雖然自己其實不太喜歡游泳，但為了演出，還特別加強訓練，重新喚醒身體的肌肉記憶。而片中一場三人背部全裸走進海中的場景，則讓納曜坦言壓力山大，因為當時有太多人在場觀看，讓他緊張得不知如何擺動作。不過他感謝兩位「哥哥」的照顧與支持，讓他順利完成挑戰。

拍攝過程中也有趣事發生。片中資深演員林慶台有場戲情緒激烈，突然怒吼「Don't touch。」嚇了皮耶一跳。不過他笑說林慶台其實是很酷的人，當下反而覺得那幕十分有趣。

 「陌路兄弟」講述一段跨越國界的家族尋根之旅。主角達米恩（皮耶飾）在接獲來自台灣的遺產通知後，展開一段陌生旅程，意外發現自己在台灣竟有兩位從未謀面的同父異母兄弟──林紹文（鳳小岳飾）與逸生（納曜飾）。三人一邊經歷衝突與和解，一邊逐漸拼湊出父親留下的過往與家庭記憶，重新理解「家人」的真正意涵。

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