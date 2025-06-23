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「影后」無緣情侶 楊貴媚新戲終於甜嫁傅雷

記者陳慧貞╱綜合報導
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楊貴媚(右)和傅雷再續戲緣。（圖／公視+提供）
楊貴媚(右)和傅雷再續戲緣。（圖／公視+提供）

台灣影集「就算一個人也可以好好的吃飯2」日前宣告開鏡，楊貴媚與傅雷自「影后」後再度共演，從當年的無緣戀人，搖身一變成「好好吃飯2」中的甜蜜夫妻檔。值得一提的是，這次也是楊貴媚首度挑戰「愛撒嬌的小女人」角色，她笑說：「第一次遇見這麼公主感的角色，當然要好好享受一下！這是一場中年人的深情冒險。」

楊貴媚近年在大小螢幕上多以霸氣獨立女性形象現身，她坦言看到劇本中那位溫柔、真誠、不批評人的「顧阿姨」，深深吸引了她，「這不只是愛情故事，更是成熟、責任與告別的體驗。」傅雷則表示，兩人認識超過30年，真正合作的機會卻不多，「上次『影后』是演她的前男友，這次終於升格演老公，真的要感謝『妹子』的推薦。」他特別提到閱讀劇本時，一場描寫「夫妻樹」的場景讓他深受感動，早已在心中規畫要與另一半親自走訪拍攝地點。

該劇男女主角胡宇威與李玲葦攜手回歸，李玲葦再次詮釋艾蜜莉一角，對角色的成長有全新體會。「從劇本來看，有場戲是她終於說出平常不敢講的話，我覺得那是一種轉變、一種累積情緒後的釋放。」對於這趟入住民宿的旅程，她也留下耐人尋味的話語：「一個人可以好好吃飯，兩個人也可以在一起好好吃飯，但不一定要一樣的節奏。」她期待拍攝現場能激發出角色間更多的驚喜與火花。

胡宇威除了再度化身「煮飯男友」，角色湯瑪士也迎來「情感升級」新挑戰，從單身失戀廚房走向民宿療癒飯桌，將面對比第一季更複雜的人際關係與感情牽動，胡宇威巧妙形容：「湯瑪士就像一碗酸辣湯，吵架是辣、酸代表吃醋、苦代表誤會，不同心情放在一起，就像酸辣湯一樣口感豐富又可口。」

這次再與楊貴媚合作，胡宇威提到：「有事先跟媚姐碰面聊過跟讀本，能夠再次跟媚姐有戲劇上的合作很開心，也很期待。」兩人自電影到實境節目多次搭檔，默契早已培養純熟，這次將在民宿場景「偶遇」，胡宇威也笑說最想親手為楊貴媚下廚紅燒蹄膀，「因為這道菜很大氣、也很滿足。

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